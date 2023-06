Chinesische Konjunktur – Chinas Industrie und Einzelhandel kühlen sich ab Obwohl die chinesische Industrieproduktion im vergangenen Monat weiteres Wachstum verzeichnet, verlangsamt es sich stark. Auch der Einzelhandelsumsatz ist langsamer gestiegen.

Die von Reuters befragten Analysten hatten mit einer Abkühlung des Produktionswachstums auf 3,6% gerechnet, nach 5,6% im April. Bild: Bloomberg

Das Wachstum der chinesischen Industrie verliert im Mai an Fahrt. Die Industrieproduktion in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt stieg zwar im vergangenen Monat um 3,5% gegenüber dem Vorjahr, wie Daten des Nationalen Statistikamtes am Donnerstag zeigten. Die Expansion im Mai markierte jedoch das langsamste Wachstum seit Februar. Die von Reuters befragten Analysten hatten mit einer Abkühlung des Produktionswachstums auf 3,6% gerechnet, nach 5,6% im April.

Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den Konsum, stiegen im Mai den Daten zufolge im Jahresvergleich um 12,7% und verlangsamten sich damit gegenüber dem Anstieg von 18,4% im April. Analysten hatten mit einem Anstieg von 13,6% gerechnet.

Die schwächelnde Nachfrage im In- und Ausland erhöht den Druck auf die politischen Entscheidungsträger, der ungleichmässigen wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie weiterhin unter die Arme zu greifen. Analysten sagten, dass die Daten im vergangenen Monat durch Vergleiche mit der sehr schwachen Leistung im vergangenen Jahr, als viele Städte unter strengen Corona-Abriegelungen litten, stark verzerrt sein könnten. Die wirtschaftliche Erholung vom ersten Quartal hat jedoch deutlich an Schwung verloren, was die Zentralbank in dieser Woche veranlasste, einige Leitzinsen zu senken.

