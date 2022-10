Eine grössere Titel- und Machtansammlung geht wohl kaum mehr, als der «Führer des Volkes» und Chefideologe Xi Jinping vom 20. Parteitag der chinesischen Kommunisten sie hat absegnen lassen. Nachdem es im Vorlauf zum Kongress noch Ungewissheit gegeben hatte, ob es an der Spitze der Partei Diversität geben könnte, gelang dem 69-jährigen Xi der volle Durchmarsch zur Allmacht. Seit dem Gründer der Volksrepublik, Mao Zedong, hat niemand eine derartige Machtfülle akkumuliert.

Dieser Prozess begann mit einer historischen Verankerung von Xis Programmatik in der verbindlichen Parteidoktrin und endete mit der triumphalen Absegnung einer dritten Amtsperiode an der Spitze der Partei, der im nächsten Frühjahr die dritte Amtszeit als Staatspräsident folgen wird. Auf absehbare Zukunft hinaus wird das Riesenreich mit seinen 1,4 Mrd. Menschen somit von einem einzigen Mann geführt, der faktisch niemandem Rechenschaft schuldig ist.

Xi, der auch Vorsitzender der mächtigen Zentralen Militärkommission ist, wird wegen seiner Ämterakkumulation als CEE, «Chief Executive of Everything» bezeichnet. Was als Bonmot erheitern mag, sollte auch Anlass zur Besorgnis geben, und zwar nicht nur in China, sondern angesichts der globalen Bedeutung des Landes insgesamt. Wer so allmächtig ist wie Xi Jinping in seiner heutigen Stellung, den kann niemand mehr zur Verantwortung ziehen, sollten die Dinge aus dem Ruder laufen. Erhebliche, teilweise existenzielle Herausforderungen gibt es für das herrschende System in der Volksrepublik schon. Xis Hauptrede war denn auch nicht ein lichter Triumph, sondern eine düstere Aufzählung von Gefahren, die dem Land und der Welt drohen.

Problematische Ideologisierung

Folgt man Xis Erklärungen, so stehen die Bekämpfung der Korruption, die Verminderung des Reichtumsgefälles und die Förderung der Binnenwirtschaft im Mittelpunkt seiner Politik. Jedes dieser Ziele ist verständlich und entspringt dem Wissen, dass das «Mandat des Himmels» der KP Chinas darauf beruht, den Wohlstand, die Sicherheit und das Ansehen des Landes in der Welt zu mehren.

Auch erstaunt nicht, dass Xi noch stärker auf die Eigeninteressen Chinas pocht (und sich dadurch das Klima für ausländische Unternehmen und Investoren deutlich abkühlt). Problematisch ist jedoch, dass die offenkundige Ideologisierung, die in den vergangenen Jahren China zunehmend geprägt hat, noch weiter verschärft wird. Es ist wohl kaum zu bestreiten, dass Chinas goldene Ära die Zeit war, als unter der Führung von Deng Xiaoping und im ersten Jahrzehnt seiner Nachfolge ein pragmatischer Kurs zur Öffnung, Modernisierung und Entideologisierung des Landes geführt hatte.

Offensichtlich hat Xi entschieden, dass China die Herausforderungen der Zukunft unter den Auspizien einer verschärften Ideologisierung meistern soll. Wie nicht zuletzt die Bekämpfung der Covid-Pandemie zeigt, duldet Xi auf einem einmal eingeschlagenen Weg keine Kehrtwende, was auch am 20. Parteitag markant bestätigt wurde. Ob dies alles gut ausgehen wird, steht in den Sternen. Somit muss nicht nur die Menschen in China, sondern in der ganzen Welt die Frage bewegen, was geschieht, wenn Xi scheitert, und wo die Alternative zum allmächtigen «Führer» zu finden sein wird.

Rochaden an der Spitze

Das alleroberste Organ der KPCh ist der siebenköpfige Ständige Ausschuss des Politbüros. Seine Zusammensetzung, die nach dem Abschluss des Parteikongresses der Öffentlichkeit bekannt gegeben wurde, ist das deutlichste Indiz für Xis wahre Machtfülle. Als Erstes setzte der Rücktritt von Ministerpräsident Li Keqiang und von Wang Yang, dem bisherigen Vorsitzenden der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, ein Signal. In beiden Fällen wurde als Grund das Überschreiten der Altersgrenze von 68 Jahren angegeben, obschon in anderen Fällen die Altersbeschränkung nicht beachtet wurde. Es war indessen kein Geheimnis, dass Xi Jinping und Li Keqiang das Heu nicht auf derselben Bühne hatten.

Wie zu erwarten war, verblieben mit Wang Huning und Zhao Leji zwei wichtige Adlaten Xis im engsten Führungskreis. Wang gilt als Chefideologe, und Zhao spielt eine führende Rolle in der Bekämpfung der Korruption. Dies beliess vier Sitze im obersten Parteiorgan zur Neubestellung. In allen Fällen wurden enge Vertraute Xis befördert, darunter die einflussreichen Parteichefs von Peking, Schanghai und der Provinz Guangdong. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird, so alles mit rechten Dingen zugeht, Xis Nachfolger dereinst aus diesem Kreis kommen. Allerdings gibt es, im Unterschied zu früheren Politbüros, keinen designierten Kronprinzen, was ein weiteres Indiz dafür ist, dass Xi noch lange an der Spitze von Staat und Partei zu verbleiben gedenkt. Der Schanghaier Parteichef Li Qiang wird voraussichtlich im nächsten Frühjahr anlässlich der Plenarsitzung des Volkskongresses als Nachfolger von Li Keqiang zum Ministerpräsidenten bestimmt werden.

Immerhin berechenbar

Dass sich Xi so entschlossen und unbestritten am 20. Parteikongress hat durchsetzen können, stellt zunächst einmal sicher, dass sich an den wichtigen Linien der chinesischen Politik nichts ändern wird, weder in der Bekämpfung der Covid-Pandemie noch in der Wirtschafts- und in der Aussenpolitik. Xi hat sichergestellt, dass er die absolute Macht, die er seit seiner Ernennung vor zehn Jahren konsequent ausgebaut hat, voll beibehalten wird. Dies hat den Vorteil, dass China im bisherigen Rahmen berechenbar bleiben wird und Xi auf keine innerparteilichen Fraktionen Rücksicht nehmen muss.

Andererseits heisst dies aber auch, dass mittel- und längerfristig die Systemrisiken zunehmen werden. Bekanntlich ist in autoritären Regimen stets der Machttransfer die gefährlichste Bruchstelle. Vorderhand allerdings kann sich die Welt darauf einstellen, dass Peking seine machtbewusste Aussen- und Sicherheitspolitik fortsetzen wird, und sie wird sich auch weiterhin mit einer stark merkantilistisch geprägten chinesischen Wirtschaftspolitik herumschlagen müssen. Mit durchschlagenden Reformen ist jedenfalls in der näheren Perspektive trotz des steigenden Drucks an mehreren Fronten nicht zu rechnen.

