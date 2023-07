Zur hohen Zeit des grossen Pragmatikers Deng Xiaoping, als Jiang Zemin und Hu Jintao die Geschicke von Staat und Partei leiteten, konnte man in vielen Bereichen des Alltags- und Berufslebens vergessen, dass man sich in einem totalitären Einparteienstaat befand. Zwar gab es keinen Parteienpluralismus, doch zählten in mancher Hinsicht Effizienz und sozio-ökonomische Modernisierung mehr als ideologische Linientreue.

In Erinnerung bleibt das Bonmot von Deng zur Pragmatik seiner Wirtschaftspolitik, dass es keine Rolle spiele, ob die Katze weiss oder schwarz ist, solange sie nur Mäuse fängt. Als 2012/2013 Xi Jinping an die Spitze von Partei und Staat trat, wurde schon bald klar, dass ein anderer Wind wehte. Statt Pragmatismus war nun wieder Aufmerksamkeit für ideologische Korrektheit gefordert.

Rückkehr zum Parteienstaat

Seit Dienstag ist klar, was mit dem seit Wochen «verschwundenen» Aussenminister Gin Qang geschehen ist: Er ist abgesetzt worden. Der Fall demonstriert mit Sicherheit, dass die Partei, ihr Apparat und ihre Exekutoren den Vorrang haben. Unverkennbar ist, dass Wang Yi, von 2013 bis 2022 Aussenminister und heute Direktor des Büros der Kommission für auswärtige Angelegenheiten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPC), Oberwasser hat. Das Geschehen im Aussenministerium ist auch im Kontext einer allgemeinen Machtausdehnung der Partei an verschiedenen Fronten zu sehen.

Ausländische Unternehmen haben in den vergangenen Monaten verstärkt die Macht des Parteistaats zu spüren bekommen. In jeder grösseren Organisation, sei es eine industrielle Produktionseinheit, ein Forschungszentrum, eine militärische Formation oder eine Bildungsstätte, befinden sich die ideologisch verlässlichen Vertrauensleute der Partei. Diese müssen nicht an der Spitze stehen, sind aber sehr wohl die ausschlaggebende Stimme, wenn es um die Einpassung eines Projekts in den grossen Gesamtplan oder um die Überwachung des von der Partei vorgegebenen Kurses geht.

Die ideologische Striktheit, mit der die KPC seit Maos triumphaler Ausrufung der Volksrepublik am 1. Oktober 1949 das Land führte, variiert. Doch abgesehen von den Wirren der «Kulturrevolution» war sie nie infrage gestellt. Sie hat sich in den vergangenen vier Jahrzehnten mit einer Reihe von Quantensprüngen in der sozio-ökonomischen Entwicklung des Riesenlands auseinandersetzen müssen. Im Nachgang zur Unterdrückung der Demonstrationen auf Pekings Platz des Himmlischen Friedens Anfang Juni 1989 hatte die Partei nach Dengs Motto «Reich werden ist wunderbar» voll auf Wirtschaftswachstum gesetzt, um die geschlagenen Wunden vergessen zu machen.

«Xi ist zum Schluss gekommen, dass man der rasanten Entwicklung nur mit rigider ideologischer Kontrolle Herr bleibt.»

Heute sieht sich die Führung mit einem Land konfrontiert, das bei Innovation, Industrialisierung, Forschung und Lehre mit einer Dynamik voranstürmt, wie sie noch nie von einem Einpartei-Regime hat bewältigt werden müssen. Die verblichene Sowjetunion hatte nicht einmal in Ansätzen an einer ähnlichen Himmelstürmerei Anteil. Xi Jinping und seine Gefolgschaft sind offensichtlich zum Schluss gekommen, dass sie dieser rasanten Entwicklung nur mittels eines Rückgriffs auf rigide ideologische Kontrolle Herr bleiben können.

Xi ist es mit seinem Ziel der grossen chinesischen Erneuerung sehr ernst. Er reflektiert damit bloss, was chinesische Patrioten der verschiedensten Herkunft während den vergangenen zweihundert Jahren, da das stolze Reich der Mitte wiederholt erniedrigt worden ist, gefordert haben. Es handelt sich um den aus Pekings Sicht rechtmässigen «Platz an der Sonne», um den Anspruch, von der Welt mit dem einer alten Hochkultur gebotenen Respekt behandelt zu werden.

Es ist in vielen westlichen Medien üblich geworden, autoritäre Regimes in einen Korb zu werfen. So sieht man die Riege aus Iran, Russland, China und, je nach Wetterlage, auch der Türkei als eine Fronde gegen den liberalen, demokratischen Westen. Alles wird über einen Kamm geschoren, obschon die Unterschiede kultureller, historischer, sozialer und mentaler Natur zwischen diesen Ländern grösser nicht sein können. Besonders naheliegend scheint es, Putin und Xi in die gleiche Kategorie von Despoten einzureihen. Völlig unter den Tisch gerät in der Regel die Tatsache, dass die Herrschaftssysteme und die politischen Strukturen, in welchen Xi und Putin operieren, völlig verschieden sind.

In seinem Wesen revolutionär

Schon seit langem ist die KPC nicht mehr die klassische kommunistische Partei, wie es die KPdSU in Russland oder die SED in der DDR gewesen waren. Die KPC ist die chinesische Staatspartei mit einem gigantischen Apparat, der meist kompetente Kaderausbildung und Kaderselektion betreibt. Zu einem guten Teil geht es dabei mit meritokratischen Kriterien zu und her, auch wenn selbstverständlich wie in jedem politischen System so auch in China die Bildung von Seilschaften zur Karriereplanung gehört.

Im Hintergrund sehen wir auch beim heutigen China und im Herrschaftsverständnis der KPC den Konfuzianismus. Mao selbst stand eher in der Tradition der chinesischen Legalisten als der europäischen Marxisten. Chinas reiche und eindrückliche politische Tradition umfasst die Pflicht der Herrschenden, sich ihres «Mandats des Himmels» würdig zu erweisen und für das Wohl des Landes zu sorgen. Versagt die Führung bei dieser Aufgabe, die wir heute in einem soliden Wirtschaftswachstum und einer starken chinesischen Nation sehen, hat sie den Anspruch zu regieren verwirkt. Im Extremfall kann die Sanktion bis zur Rechtfertigung des Tyrannenmords gehen.

Vergessen wir nicht, China ist in seinem Wesen revolutionär. Im Laufe seiner langen Geschichte haben sich zahlreiche Dynastien abgelöst. Auch die heutige «Dynastie», die mit Maos Machtübernahme gegründet wurde, wird dereinst zu einem Ende kommen. Aufgabe der heutigen Parteiführung ist es, mit weisem Regieren dafür zu sorgen, dass diese Ablösung möglichst weit in die Zukunft verlagert wird. Ein Merkdatum ist jedenfalls der hundertste Jahrestag der Volksrepublik 2049.

Urs Schoettli ist freier Journalist in Tokio. Mehr Infos

