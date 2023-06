Konjunktur China – Chinas Notenbank senkt Leitzinsen Angesichts der harzenden Konjunkturerholung hat die chinesische Notenbank erstmals seit zehn Monaten zwei zentrale Leitzinsen gesenkt.

China hatte beide LPR zuletzt im August 2022 gesenkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Bild: Bloomberg

Chinas Zentralbank stützt die nach der Corona-Krise nur mühsam in Gang gekommene Konjunktur mit der ersten Senkung zweier wichtiger Leitzinsen seit zehn Monaten. Das geldpolitische Manöver der Notenbank der Volksrepublik (PBoC) vom Dienstag zielt darauf ab, die Kosten für Verbraucherkredite und Hypotheken zu senken. Dazu wurde der Zins für den einjährigen Schlüsselsatz LPR (Loan Prime Rate) um zehn Basispunkte auf 3,55% gesenkt. Der fünfjährige LPR, mit dem die Hypothekenkosten gesteuert werden, wurde von 4,30 auf 4,20% zurückgenommen. Mit einer Senkung der Schlüsselsätze war an den Finanzmärkten gerechnet worden, auch wenn sie beim fünfjährigen LPR geringer ausfiel als von vielen Investoren erwartet.

«Diese Kürzungen werden die Kosten für neue Darlehen sowie die Zinszahlungen für bestehende Kredite senken», erläuterte Julian Evans-Pritchard von Capital Economics. Das sollte der Wirtschaftstätigkeit seiner Ansicht nach eine gewisse Unterstützung bieten: «Wir halten es jedoch angesichts der schwachen Kreditnachfrage für unwahrscheinlich, dass es zu einer starken Beschleunigung des Kreditwachstums kommt.»

Märkte enttäuscht

An den asiatischen Aktienmärkten machte sich Enttäuschung breit. Anleger befürchteten, dass der Schritt der Notenbank nicht ausreichen dürfte, um das Vertrauen in die schwächelnde Wirtschaft zu stärken. «Eine solch geringfügige Lockerung wird wahrscheinlich dazu beitragen, eine drastische Verlangsamung des Wachstums zu verhindern. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sie einen starken Impuls bietet, um die Wachstumsabschwächung in naher Zukunft umzukehren», schrieben die Analysten von BofA Global Research.

Die chinesische Zentralbank hatte vorige Woche bereits den Zinssatz für mittelfristige Darlehen an Finanzinstitute (MLF)gesenkt. Der nun gekappte LPR ist an den MLF gekoppelt und wird am 20. jeden Monats festgelegt. China hatte beide LPR zuletzt im August 2022 gesenkt, um die Wirtschaft inmitten der Corona-Krise anzukurbeln. Eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten signalisierten zuletzt, dass die Wirtschaft im Reich der Mitte einen Durchhänger hat, nachdem sie sich nach Aufhebung der strengen Corona-Beschränkungen im Dezember zu erholen begonnen hatte. Die weltweite Konjunkturabkühlung und die schwächelnde Inlandsnachfrage wirken als Bremsklötze.

Der Preisauftrieb ist angesichts der stockenden Erholung sehr schwach und lässt geldpolitische Lockerungsmassnahmen sinnvoll erscheinen. Xing Zhaopeng von der Bank ANZ, sagte, die geringer als erwartete Senkung des LPR auf die Laufzeit von fünf Jahren deute darauf hin, dass die Notenbank davor zurückschrecke, den Immobilienmarkt für kurzfristige Konjunkturimpulse zu nutzen, da dies zu neuen Blasenrisiken führen könnte.

Die Regierung in Peking hat sich für dieses Jahr ein für chinesische Verhältnisse eher moderates Wachstumsziel von rund 5% gesetzt. 2022 war die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt belastet von strikten Corona-Lockdowns und einer Immobilienkrise mit 3% so langsam gewachsen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Regierung verfehlte ihr Ziel von damals rund 5,5% deutlich. Sie will das Wachstumsmodell umstellen und setzt stärker auf die Binnenkonjunktur - insbesondere den privaten Konsum.

Auch die Zentralbank hat noch weitere Pfeile im Köcher, wie Ökonomen anmerken. Im März hatte sie den Geldhäusern bereits mehr Spielraum zur Kreditvergabe eingeräumt, indem sie den Reservesatz für Geschäftsbanken (RRR) um einen Viertelprozentpunkt senkte. Je geringer dieser Satz ist, desto mehr Kredite können die Geldinstitute vergeben: «Es besteht immer noch die Möglichkeit weiterer Zinssenkungen und Senkungen des RRR im weiteren Verlauf dieses Jahres», sagte Bruce Pang von Jones Lang LaSalle. Die Zentralbank hat die Losung ausgegeben, ihre Geldpolitik in diesem Jahr «präzise und energisch» zu gestalten, um die Wirtschaft zu stützen. Zudem soll die Liquidität auf angemessenem Niveau gehalten werden. Überdies sollen die Finanzierungskosten für Unternehmen sinken.

REUTERS

