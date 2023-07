Chinesische Konjunktur – Chinas Staatsrat erlässt Massnahmen zur Konsumsteigerung Um das schleppende Wirtschaftswachstum anzukurbeln, soll unter anderem die Förderung beim Kauf von Elektroautos ausgeweitet werden.

Besucher am Tor zur Verbotenen Stadt in Peking. Die Touristenattraktion wurde am Sonntag wegen schwerer Stürme geschlossen. Bild: Andy Wong/AP Photo/Keystone

In China macht sich der Staatsrat an die Umsetzung der vom Politbüro – dem höchsten Entscheidungsgremium der Volksrepublik – beschlossenen Förderung des Konsums. Die Förderung beim Kauf von Elektroautos und des Tourismus solle ausgeweitet werden, geht aus einem am Montag vom Staatsrat veröffentlichten Dokument hervor. Ausserdem sollen Wohnungsmieten gesenkt werden. Die «fundamentale Rolle» des Konsums für die wirtschaftliche Entwicklung solle voll zur Geltung gebracht werden, heisst es.

Zur Förderung des Tourismus sollen lokale Verwaltungen Eintrittsgebühren in Naturschutz-Parks senken oder bei geringer Nachfrage ganz streichen. Vertreter der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission sagten im Fernsehsender CCTV, der Konsum solle gezielt gesteigert werden. Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt wuchs im zweiten Quartal nur schleppend, da sich die Nachfrage im In- und Ausland abschwächte.

Nachfrageschwund macht Chinas Industrie weiter zu schaffen

Unterdessen ist die Produktionstätigkeit in China im Juli den vierten Monat in Folge zurückgegangen. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) stieg im Juli zwar auf 49,3 von 49,0 im Juni, blieb damit aber weiter unter der 50-Punkte-Marke, die Expansion und Kontraktion trennt, wie das Nationale Statistikamt am Montag mitteilte. Das Ergebnis lag knapp über der Prognose der Analysten von 49,2. Auch das nicht verarbeitende Gewerbe verlor laut den Daten im Mai an Schwung. Der offizielle PMI für den Dienstleistungssektor fiel von 52,9 im Juni auf 51,1.

Der Exportweltmeister kämpft mit einer schwachen Weltkonjunktur. Analysten warnen, dass das Land sein bescheidenes Wachstumsziel von rund fünf Prozent im Jahr 2023 zum zweiten Mal in Folge verfehlen könnte, sollte die Wirtschaft weiter an Schwung verlieren.

REUTERS

