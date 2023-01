Der Chart des Tages – Chinas Strassen beleben sich Die Wirtschaftsaktivität im Reich der Mitte erholt sich früher als erwartet. Sylvia Walter

Quelle der Grafik: Capital Economics

Die Bevölkerung Chinas traut sich nach Aufhebung des strengen Coronaregimes wieder auf die Strassen der Städte und in die öffentlichen Verkehrsmittel. Ein Grossteil der Einwohner des Landes hat eine Infektion mit dem Virus seit Ende November bereits überwunden. Und zwar geschieht dies deutlicher und früher, als es allgemein erwartet wurde. Die genauen Todesraten bleiben allerdings im Dunkeln.

Die Grafik mit den Fahrgastzahlen der U-Bahn in 23 Städten belegt eindrücklich, dass die Wirtschaftsaktivität im Reich der Mitte deutlicher und rascher anzieht, als dies in den Prognosen der Ökonomen bis anhin enthalten ist. Die Fahrgastzahlen werden am Niveau des Jahres 2019 gemessen. Nach der kurzen Störung dürfte sich die Erholung des Bruttoinlandprodukts somit bereits im ersten Quartal bemerkbar machen.

Die Ökonomen des Researchhauses Capital Economis erwarten eine besonders spürbare Genesung der Konsumausgaben, selbst wenn die Ersparnisse der Haushalte in China während der Pandemie nie so stark gestiegen sind wie in vielen westlichen Staaten. Ausserdem haben die staatlichen Behörden die Kontrollen zur Kreditvergabe der Banken gelockert. Dies wird nicht zuletzt positive Folgen für den Immobiliensektor haben. Unter dem Strich dürfte sich mit diesen Daten ein grosser Risikofaktor, nicht zuletzt für die Weltwirtschaft, etwas abmildern.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

