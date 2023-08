Chinas Wirtschaft in der Krise – Chinesische Rentenfonds beschränken Anlagen Aufgrund hoher Nachfrage limitieren einige Fondsgesellschaften die Investitionen in die Rentenfonds. Anleihen gelten als sicheres Investment angesichts der düsteren Wirtschaftslage.

Nervös macht die Anleger die stockende Konjunkturerholung in China. Bild: Qilai Shen/Bloomberg

Wegen hoher Nachfrage der Anleger nach Rentenfonds haben einige chinesische Fondsfirmen Investments in ihre Produkte beschränkt. Anleihen sind derzeit wegen der unsicheren Wirtschaftsaussichten für China besonders gefragt, da sie als sichereres Investment gelten als Aktien. So stieg das verwaltete Vermögen von Rentenfonds im Juni in China auf den höchsten Stand seit Oktober letzten Jahres, wie Daten des chinesischen Asset-Management-Verbandes zeigen. «Bei einer düsteren Wirtschaftslage bevorzugen Anleger Anleihenfonds», sagte Ivan Shi von der Fondsberatungsfirma Z-Ben Advisors. «Die Beschränkungen werden durch starke Zuflüsse ausgelöst.» Der Zustrom von Geldern verwässert die Erträge der Anleger, die bereits Anteile besitzen, und macht die Anlage für die Fondsmanager schwieriger.

Am Freitag teilte der Anbieter Avic Fund Management mit, den Kauf von Anteilen an einem Anleihenfonds (LP68772292) auszusetzen, um die «Interessen der bestehenden Fondsanleger zu schützen.» Ähnlich äusserte sich BOC International (China). Andere Fondsanbieter hatten bereits vor einigen Tagen die Anteilskäufe gestoppt oder eingeschränkt.

Nervös machen die Anleger unter anderem die stockende Konjunkturerholung in China, die Angst vor dem Zusammenbruch einer Firma im Immobiliensektor und das in Bedrängnis geratene Finanzkonglomerat Zhongzhi. Davon profitieren die Anleihenkurse, der chinesische Index dafür stieg in diesem Jahr um 2,8%, während ein Benchmark-Aktienindex mehr als zwei Prozent nachgab. «Diese Produkte haben solide Renditen geliefert in diesem Jahr, da der Bullenmarkt für Anleihen durch eine hohe Liquidität angetrieben wurde», sagte Shi.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.