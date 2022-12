Chinesische Konjunktur – Chinas Zentralbank konzentriert sich auf Wachstum Weil sich die Wirtschaft immer mehr verlangsamt und das Wachstum schwindet, will die chinesische Zentralbank sich nun voll und ganz auf die Stabilisierung konzentrieren.

Die chinesische Zentralbank wird sich auf die Stützung der sich verlangsamenden Wirtschaft konzentrieren. Dies sagte Zentralbank-Chef Yi Gang am Freitag in einer Video-Ansprache auf der Bank of Thailand-BIS-Konferenz in Bangkok.

«Wir konzentrieren uns jetzt auf das Wachstum», sagte Yi. Die chinesische Wirtschaft wachse wegen der Corona-Pandemie und anderen Widerständen langsamer als erwartet. Er erwarte, dass die inländische Inflation in China 2023 weiterhin moderat bleiben wird.

Fortgeschrittene und aufstrebende Volkswirtschaften sollten ihre politische Zusammenarbeit verbessern, um die Herausforderungen für die Weltwirtschaft zu bewältigen.

