Automobil – Chinesische Autobauer treten aus dem Schatten Besonders bei Elektrofahrzeugen erwächst etablierten Produzenten harte Konkurrenz, auch in Europa. Christian Braun

Chinesische Automobilmarken verzeichnen beachtliche Erfolge, besonders mit Elektromodellen wie diesem MG Marvel R. Bild: ZVG/MG

Die Zeichen sind untrüglich und zahlreich: Chinesische Autobauer gewinnen rasant an Bedeutung und schwärmen in die Welt aus. Selbst in der stolzen Autonation Deutschland sind sie nicht mehr zu ignorieren: Die bislang erfolgreichste chinesische Marke, MG, erreichte gemäss Kraftfahrt-Bundesamt im Oktober ähnlich viele Neuzulassungen wie Citroën und Nissan, und Link & Co fand mehr Käufer als Alfa Romeo und Subaru.