Landeswährung unter Druck – Chinesische Banken stabilisieren Yuan mit Dollarverkäufen Angesichts der starken Abwertung ihrer Landeswährung haben grosse chinesische Staatsbanken Insidern zufolge in den Devisenmarkt eingegriffen.

Die chinesischen Regulierungsbehörden haben zahlreiche Massnahmen ergriffen, um die schnelle Abwertung des Yuans einzudämmen. Getty Images/Paul Yeung/Bloomberg

Grosse chinesische Staatsbanken haben Insidern zufolge angesichts der Abwertung der Landeswährung Yuan auf ein Rekordtief in den Devisenmarkt eingegriffen. Sie verkauften US-Dollar, um den schwächelnden Yuan zu stützen, sagten zwei Personen mit direkter Kenntnis der Angelegenheit am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Das trug dazu bei, dass sich der Wechselkurs stabilisierte: Der Yuan erholte sich von seinem Rekordtief von 7,3746 je Dollar auf 7,3034. Staatliche Banken in China handeln in der Regel im Auftrag der Zentralbank auf dem Devisenmarkt. Sie können aber auch in eigenem Namen Geschäfte tätigen oder Aufträge für ihre Firmenkunden ausführen.

Auslöser des Yuan-Ausverkaufs zum Wochenanfang war die Wiederwahl von Präsident Xi Jinping für eine dritte Amtszeit an der Spitze der kommunistischen Partei. Sie liess Befürchtungen aufkommen, dass eine mächtigere Parteiführung dem Staat auf Kosten des Privatsektors immer mehr Vorrang einräumen könnte. Das schreckte viele Investoren ebenso ab wie die schwächelnde Konjunktur.

Das Bruttoinlandsprodukt der nach den USA zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt dürfte deutlich langsamer zulegen als von der Regierung anvisiert. Von Reuters befragte Ökonomen trauen der Volksrepublik in diesem Jahr nur ein Wachstum von 3,2% zu. Damit würde das offiziell ausgegeben Ziel von rund 5,5% deutlich verfehlt. Es wäre wirtschaftlich eines der schwächsten Wachstumsjahre seit fast einem halben Jahrhundert. Ein Grund dafür ist die Null-Covid-Strategie der Regierung, die in den vergangenen Monaten immer wieder zu Lockdowns in Millionen-Metropolen wie Shanghai und Shenzhen geführt hat.

Die chinesischen Regulierungsbehörden haben zahlreiche Massnahmen ergriffen, um die schnelle Abwertung des Yuan einzudämmen. Sie haben am Dienstag eine Kenngrösse für die grenzüberschreitende Unternehmensfinanzierung eingeführt, um inländischen Firmen die Mittelbeschaffung auf ausländischen Märkten zu erleichtern.

