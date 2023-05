Neue Studie – Chinesische Investitionen in Europa deutlich rückläufig Die Investitionen sind 2022 im Vorjahresvergleich um 22% gesunken. Hauptprofiteure sind Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und Ungarn.

Die chinesischen Investitionen in Europa sind zwar rückläufig, die Automobilindustrie profitiert aber weiterhin. Bild: Jan Woitas/Keystone

Chinesische Investitionen in Europa sind im vergangenen Jahr erneut deutlich zurückgegangen. Sie konzentrieren sich vor allem auf die Automobil- und Konsumgüterbranche, wie aus einer am Dienstag in Berlin veröffentlichten Studie des auf China spezialisierten Merics-Instituts hervorgeht. Hauptprofiteure sind vier Staaten - Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und Ungarn.

Die chinesischen Investitionen in Europa summierten sich 2022 insgesamt auf 7,9 Mrd. €. Das entspricht dem Niveau von 2013 und gegenüber 2021 einem Rückgang von 22%. Drei Viertel davon entfallen auf die Automobil- und Konsumgüterbranche.

Ein Schwerpunkt von Grossprojekten sind Batterien, die für Elektroautos benötigt werden. Sogenannte Greenfield-Investitionen, bei denen chinesische Unternehmen im Ausland Tochterfirmen gründen oder neue Produktionsstätten errichten, stehen der Studie zufolge mittlerweile ganz vorne - mit insgesamt 4,5 Mrd. € und überwiegend Batteriefabriken. Erstmals seit 2008 sind sie damit wichtiger als Übernahmen und Fusionen. Diese summierten sich auf 3,4 Mrd. €, der niedrigste Stand seit 2011. «Greenfield-Investitionen werden weniger streng reguliert als umstrittene Übernahmen im Bereich kritische Infrastruktur oder im Technologiesektor», sagte Merics-Chefökonom Max Zenglein. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck fährt gegenüber China einen restriktiveren Kurs als seine Amtsvorgänger.

Auf Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und Ungarn entfielen laut Studie 88% der chinesischen Investitionen in Europa. Hier investieren die Batteriefirmen aus der Volksrepublik – CATL, Envision AESC und SVOLT – in neue Werke.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.