Schweizer Börse – Chinesische Joincare Pharmaceutical kotiert Anteilscheine an SIX Mit dem Angebot habe das Unternehmen aus Shenzhen Bruttoerlöse in der Höhe von rund 92 Mio. $ erzielt.

Für die Hinterlegungsscheine gelten an der SIX verkürzte Handelszeiten zwischen 15.00 und 17.40 Uhr. Bild: ZVG

Mit Joincare Pharmaceutical ist am Montag ein weiteres chinesisches Unternehmen mit seinen Hinterlegungsscheinen (Global Depository Receipts, GDR) an der Schweizer Börse SIX gestartet. Es handelt sich um das sechste Unternehmen seit der Lancierung des «China-Switzerland Stock Connect» im Juli.

Joincare Pharmaceutical platzierte 6,38 Mio. GDR zu einem Angebotspreis von 14.42 $, wie die Börsenbetreiberin SIX am Montag mitteilte. Mit dem Angebot habe das Unternehmen Bruttoerlöse in Höhe von rund 92 Mio. $ erzielt. Ein GDR entspricht zehn A-Aktien des Unternehmens, das an der Börse Schanghai kotiert ist.

Das chinesische Unternehmen bezeichnet sich als integriertes Pharmaunternehmen, das Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung kombiniere, so die Mitteilung. Zudem nehme es in China eine Führungs- und Vorreiterrolle bei komplexen Formulierungen ein. Die Kotierung der GDR sei ein wichtiger Meilenstein für die Internationalisierung der Gesellschaft.

Im Rahmen des «China-Switzerland Stock Connect» können chinesische Unternehmen an der SIX an einem eigens dafür eingerichteten GDR-Handelssegment handeln lassen. Für die Hinterlegungsscheine gelten an der SIX verkürzte Handelszeiten zwischen 15.00 und 17.40 Uhr.

Insgesamt wurde mit den sechs bisherigen GDR-Angeboten laut der SIX Erlöse von etwa 1,9 Mrd. $ erzielt.

AWP

