Aufgefallen in China – Chinesische Regelwut Die Volksrepublik will sich gegenüber dem Ausland öffnen. Für ausländische Individualreisende ist das Erkunden des Landes aber eher schwieriger geworden. Alexander Trentin , Schanghai

Bahnhof in Nanjing: Um in einen chinesischen Zug einzusteigen, muss man wie bei einem Flugzeug eine Identitätskontrolle durchlaufen. Bild: Alexander Trentin

China ist offen: Seit Mitte März dürfen die Botschaften und Konsulate der Volksrepublik die drei Jahre zuvor ausgesetzten Touristenvisas wieder vergeben. Und Peking zeigt sich demonstrativ einladend gegenüber Ausländern. Gerade im Hinblick auf die anziehende Sanktionsschraube aus den USA hat der neue Premierminister Li Qiang diese Woche betont, dass die Regierung die Öffnung nach aussen «unbeirrt ausbauen» wolle. Ob die Charme-Offensive fruchtet, steht in den Sternen. Die strengen Covid-Massnahmen haben aber viele ausländische Unternehmen und ihre ausländischen Angestellten verschreckt: Es gibt immer weniger Expats im Land. In Shanghai leben nur noch 50 000 – im Jahr 2020 waren es noch 80 000.

Ob statt den abgewanderten Expats nun Individualreisende, die also ohne Hilfe durch Reiseveranstalter das Land erkunden wollen, für mehr internationalen Austausch sorgen werden, darf bezweifelt werden. Denn als Ausländer auf eigene Faust zu reisen, ist eher schwieriger geworden. Die Zahlungssysteme sowie die Apps für Reisen und Mobilität haben sich gegenüber dem Westen völlig entkoppelt. Ausserhalb von grossen Hotelketten sind internationale Kreditkarten wie Visa unbekannt. Uber hat im Jahr 2016 das Handtuch geworfen, Airbnb folgte vergangenes Jahr. Die Website des chinesischen Tourismusamts in Frankfurt scheint Texte aus den Neunzigerjahren zu verwenden – zu den wichtigsten chinesischen Apps hat sie gar nichts zu sagen, obwohl in vielen Läden und Restaurants Bargeld unbekannt erscheint und man oft mit QR-Code vom Tisch aus bestellt.

Billettkauf mit Hürden

Schon der Kauf eines Bahnbilletts kann problematisch werden, wenn man sich nicht den heimischen Apps unterwirft. Dabei ist es auf den ersten Blick angenehm: Für den Schnellzug aus Schanghai kann man das Billett über eine Website kaufen. Dabei muss man im Zug nichts mehr vorweisen. Denn am immer gut gefüllten Bahnhof gilt neben der Sicherheitskontrolle auch Ausweispflicht: Die Identität jedes Reisenden wird überprüft – und nur wer einen Platz gebucht hat, darf die Station betreten.

Nicht nur für den Bahnhof, sondern auch für die Buchung im Internet gibt es strenge Sicherheitsregeln. Bei der zweiten anstehenden Zugfahrt in eine Nachbarstadt scheitert der Autor beim Billettkauf online. Eine Meldung erklärt lapidar, dass die Identität überprüft werden müsse. Man könne die Passkopie hochladen. Doch das funktioniert nicht. Am Ende gibt es keinen anderen Weg, als sich an den Schalter aufzumachen.

Wie oft in China wurde man als Ausländer zwar freundlich und mit Verständnis empfangen, aber helfen kann man nicht. Denn nicht der Pass ist das Problem – sondern die Handy-Nummer muss bestätigt werden. Und diese Bestätigung klappt nicht. Das Billett kommt schliesslich über ein Online-Reisebüro in der multifunktionalen App ­WeChat. Für Touristen ohne lokale Kontakte ist die Sicherheitsbürokratie ein echtes Minenfeld.

AirBnB-Ersatz für Ausländer oft nicht verfügbar

Diskriminiert kann man sich als Ausländer auch fühlen, wenn man ein Hotel oder Apartment buchen will. Denn der chinesische Airbnb-Klon Tujia hat zwar nach eigenen Angaben das weltweit grösste Angebot, für ausländische Reisende sind aber nur die wenigsten Übernachtungsmöglichkeiten verfügbar. Denn für die Vermieter gibt es erhöhten Aufwand, weil Gäste aus dem Ausland bei der Polizei gemeldet werden müssen.

Der Lernaufwand für einen Aufenthalt in der Volksrepublik ist also hoch. Dazu kommt, dass die «grosse Firewall» – die Abschottung gegenüber dem ausländischen Internet, den sozialen Medien und Nachrichtenplattformen – perfektioniert wurde. Selbst VPN, verschlüsselte Verbindungen ins Ausland, scheitern zunehmend. Auch wenn Peking die Öffnung des Landes anpreist, wird sich an den Schwierigkeiten kaum etwas ändern. Das Land ist einfach zu gross, als dass man internationalen Reisenden Zugeständnisse machen wird.

Alexander Trentin berichtet für die «Finanz und Wirtschaft» aus der chinesischen Metropole Shanghai. Er hat spannende Unternehmen und wichtige wirtschaftliche Entwicklungen in Asien im Blick. Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

