Jahreszahlen – CI Com erneut in den roten Zahlen Die an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungsgesellschaft verzeichnet 2022 wieder einen Verlust – jedoch fällt dieser geringer aus als im Vorjahr.

2021 betrug der Verlust von CI Com noch rund 505'000 Fr. Bild: AmnajKhetsamtip/iStockphoto/Getty Images

CI Com hat im Geschäftsjahr 2022 erneut rote Zahlen geschrieben. Der Reinverlust kam bei gut 279'000 Fr. nach rund 505'000 Fr. im Vorjahr zu liegen, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte.



Erneut mussten Wertkorrekturen auf den Beteilligungen vorgenommen werden. Diese summierten sich aber nur noch auf 101'000 nach 319'000 Fr. im Vorjahr. Das Unternehmen ist an der Investmentgesellschaft Zenessa SA und am Brüsseler Immobilienunternehmen Alliance Développement Capital (ADC) beteiligt.

