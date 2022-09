Finanzierung – Cicor erhöht Betrag von Wandelanleihe Die Industriegruppe hat die Anteile einer Pflichtwandelanleihe erhöht und berkauft diese an an One Equity Partners.

Cicor stockt eine Pflichtwandelanleihe auf und verkauft die neu ausgegebenen die Anteile an den Ankeraktionär One Equity Partners (OEP). Das Geld soll in das weitere Wachstum fliessen.

Cicor mache von der Option Gebrauch, die Emission des Wandlers mit Fälligkeit im Jahr 2027 für einen Betrag von rund 40,2 Mio. Fr. neu zu öffnen, hiess es in einer Mitteilung der Industriegruppe vom Dienstag. Die neuen Anteile gehen an OEP. Der Nettoerlös erhöhe die finanzielle Flexibilität und stärke die Bilanz des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Akquisitionen.

Das Papier mit einem Wandelpreis von 47,50 Fr. war den Angaben zufolge zunächst mit einem Emissionsvolumen von 20 Mio. Fr. ausgegeben worden. Cicor hatte sich die Option vorbehalten, die Pflichtwandelanleihe bis zu einem Gesamtvolumen von rund 60,2 Mio. neu zu öffnen – je nach Finanzierungsbedarf.

Das initiale Angebot war im Januar 2022 abgeschlossen worden. OEP habe sich auf Anfrage von Cicor verpflichtet, weitere Anleihen bis zur Höhe des gesamten Emissionsbetrags für diesen Zeitraum zu erwerben, hiess es am Dienstag.

Die Wiedereröffnung solle bis zum Ende der Woche abgeschlossen werden. Die zusätzlichen Pflichtwandelanleihen würden voraussichtlich am Freitag zum vorläufigen Handel an der Börse SIX zugelassen.

