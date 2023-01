Transaktion – Cicor schliesst Kauf zweier Geschäftseinheiten von Phoenix Mecano ab Die Industriegruppe stärkt nach eigenen Angaben mit der Übernahme das Geschäft im Zielmarkt Medizintechnik.

Cicor rechnet für das Geschäftsjahr 2023 für die zugekauften Einheiten mit weiterem «deutlichen» Wachstum. Bild: ZVG/Cicor

Cicor hat die Mitte November angekündigte Übernahme zweier Geschäftseinheiten von Phoenix Mecano abgeschlossen.

Damit gehen die zwei Standorte von Phoenix Mecano Digital Elektronik (PMDE) in Deutschland sowie eine Produktionsstätte in Tunesien an Cicor über, wie die beiden Unternehmen am Montag mitteilten.

An den drei Standorten hatte Phoenix Mecano zuletzt insgesamt einen Jahresumsatz mit Elektronikkomponenten von über 30 Mio. € erwirtschaftet. Über den Kaufpreis und den Buchwert wurde zwischen den beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.

Cicor stärkt mit dieser Transaktion das Geschäft im Zielmarkt Medizintechnik. Das Westschweizer Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr 2023 für die zugekauften Einheiten mit weiterem «deutlichen» Wachstum, dies bei einer operativen Gewinnmarge (Ebitda) auf vergleichbarem Niveau wie die gesamte Cicor-Gruppe.

Die Deutschen Standorte werden den Angaben nach in die organisatorische Einheit «Cicor Deutschland» der Electronic Manufacturing Services (EMS) Division integriert. Der tunesische Standort wird ebenfalls Teil des globalen Produktionsnetzwerks der EMS Division.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.