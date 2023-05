Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2023 erwartet Clariant unverändert einen Umsatz von rund 5 Mrd. Fr. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Ersteinschätzung von Christian Braun um 8.25 Uhr

Clariant bestätigt den Jahresausblick. Nachdem Ems-Chemie die Prognose vor gut einer Woche zurückgenommen hatte, ist das schon mal positiv. Trotzdem blickt auch das Baselbieter Spezialchemieunternehmen auf einen holprigen Jahresauftakt zurück. Die Volumen sind im ersten Quartal merklich zurückgegangen, als Folge davon hat die geringere Kapazitätsauslastung Marge gekostet, das Chinageschäft ist recht schwach gewesen, und auch ungünstige Währungseffekte haben spürbar Umsatz gekostet. Das ist aber keine Überraschung. Die publizierten Umsatz- und Ebitda-Zahlen, zumindest die um Sondereinflüsse bereinigten, entsprechen denn auch ungefähr den Erwartungen von Analysten. Das Management hatte einen harzigen Jahresbeginn und ein insgesamt schwieriges erstes Semester angekündigt. Wiederum positiv fällt das Preisdurchsetzungsvermögen von Clariant auf; hier hat die Organisation klare Fortschritte gemacht. Das Gleiche gilt für den Cashflow, spricht Clariant doch davon, dass die Cash-Generierung ihre positive Dynamik in den ersten drei Monaten beibehalten habe. Ebenfalls erfreulich ist das kräftige Wachstum der Geschäftseinheit Catalysts. Von ihr kommt allerdings auch Unerfreuliches: Die Bioethanolanlage in Rumänien hat – wie angekündigt – weitere Verluste verbucht. Ebenfalls ärgerlich ist eine einmalige negative Marktwertanpassung von 11 Mio. Fr. auf die Beteiligung an der Heubach Group. Diese hatte Anfang Januar zusammen mit SK Capital Partners das Pigmentgeschäft von Clariant erworben. Im Rahmen dieser Transaktion war Clariant eine Beteiligung von 20% eingegangen. Alles in allem hinterlassen die neuesten Informationen so einen gemischten Eindruck, wobei hervorzuheben ist, dass sich die operative Leistung sehr wohl sehen lassen kann. Die FuW-Schätzung dürfte nur eine Feinadjustierung verlangen.