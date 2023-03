Jahreszahlen – Clientis-Banken mit leichter Gewinnsteigerung Die Clientis-Gruppe hat im vergangenen Jahr dank gutem Ertrag im Zinsgeschäft den Gewinn etwas erhöht.

Für die Zukunft sieht sich die Bank gut gerüstet und gibt sich «überzeugt, auf Eventualitäten gut vorbereitet» zu sein. Bild: Walter Bieri/Keystone

Die in der Clientis-Gruppe zusammengeschlossenen 14 selbständigen Regionalbanken haben im zurückliegenden Geschäftsjahr 2022 etwas mehr verdient. Auch für das laufende Jahr 2023 zeigen sie sich zuversichtlich.



Unter dem Strich erwirtschafteten sie einen Konzerngewinn von 63,9 Mio. Fr., was 5,1% mehr sind als im Jahr davor. Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistungsfähigkeit stieg derweil um 3,1% auf 72,1 Mio. Fr., wie die Bankengruppe am Donnerstag mitteilte.



Im Zinsgeschäft als wichtigstem Ertragspfeiler (76% am Gesamterfolg) konnte die Gruppe weiter zulegen. Der Nettoerfolg erhöhte sich um 3,6% auf 143,6 Mio. Fr. - dies bei Ausleihungen an Kundinnen und Kunden, die um 5,8% auf 11,4 Mrd. Fr. per Ende Jahr zunahmen. Trotz steigenden Zinsen und stark umworbenem Markt habe sich das Hypothekenvolumen bei leicht verbesserter Bruttozinsspanne «erneut sehr positiv» entwickelt, heisst es dazu.



Das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft blieb dagegeb im unsicherem Börsenumfeld mehr oder weniger stabil bei 22,9 Mio. Fr. (-0,3%), wobei das Depotvolumen aufgrund der allgemeinen Börsenentwicklung um -3,6% auf 2,72 Mrd. Fr. gesunken sei. Die Verwaltungsmandate hätten sich jedoch weiterhin grosser Beliebtheit erfreut, heisst es.

Cost-/Income Ratio leicht verbessert

Insgesamt legte der Erfolg aus dem ordentlichem Bankgeschäft gegenüber dem Vorjahr um 2,8% auf 188,3 Mio. Fr. zu. Beim Geschäftsaufwand beträgt das Plus 2,5% auf 101,5 Mio. Fr., wobei vor allem der Personalaufwand aufgrund der höheren Anzahl Vollzeitstellen (+2,3%) anstieg. Da die Erträge etwas stärker stiegen als die Aufwendungen verbesserte sich auch die Cost-/Income-Ratio leicht auf 53,9%. Sie liege damit weiterhin deutlich unter der Zielmarke von 60%, heisst es.



Für die Zukunft sieht sich die Bank gut gerüstet und gibt sich «überzeugt, auf Eventualitäten gut vorbereitet» zu sein. «Dank des grossen Kundenvertrauens und den Anstrengungen im Vertrieb sind wir zuversichtlich, auch 2023 erfolgreich unterwegs zu sein», heisst es in der Mitteilung.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.