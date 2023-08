Halbjahreszahlen – Clientis mit erneuter Gewinnsteigerung Die Bankgruppe blickt auf eine erfreuliche Geschäftsentwicklung im ersten Semester zurück und ist für das Gesamtjahr positiv gestimmt.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2023 zeigt sich die Clientis-Gruppe zuversichtlich. Bild: ZVG/Clientis

Die 14 Banken der Clientis-Gruppe haben in der ersten Jahreshälfte 2023 erneut mehr verdient. Unter dem Strich stieg der Reingewinn um 4,5% auf 33,1 Mio. Fr.



Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung legte um 7,2%auf 39,5 Mio. Fr. zu, wie die Bankengruppe am Dienstag mitteilte. Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft - dem grössten Ertragspfeiler der Clientis-Banken - erhöhte sich um 9,6% auf 78,0 Mio.

Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft habe sich in einem anspruchsvollen Umfeld mit einem Plus von 1,8% auf 12,0 Mio. Fr. «erfreulich» entwickelt, hiess es weiter. Der übrige ordentliche Erfolg sank hingegen aufgrund eines wesentlich geringeren Beteiligungsertrags um 7,9% auf 7,9 Mio.



Der Geschäftsaufwand stieg derweil mit 7% auf 54,9 Mio. Fr. und entwickelte sich damit ähnlich wie der Geschäftserfolg. Die Cost/Income Ratio als Verhältnis von Aufwand und Ertrag erhöhte sich in der Folge nur minimal um 0,2 Prozentpunkte auf 54,4%.

Weiter positiver Geschäftsverlauf erwartet

Die Kundengelder wuchsen um 1,3% auf 9,8 Mrd. Fr. Dabei stiegen die Ausleihungen um 2,4% auf 11,6 Mrd. Fr. - davon entfielen mit 11,0 Mrd. 95% auf das Kerngeschäft Hypotheken, das 2,4% zulegte.



Auch für das gesamte Geschäftsjahr 2023 zeigt sich die Clientis Gruppe zuversichtlich und rechnet mit einem weiterhin positiven Geschäftsverlauf. Es soll auch weiterhin in die digitale Infrastruktur investiert werden.

