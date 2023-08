Für das laufende Geschäftsjahr gibt Coltene keinen präzisen Ausblick, bestätigt aber seine bisherigen Mittelfristziele. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Einschätzung von Arno Schmocker um 07.30 Uhr

Coltene hat ein kaum besseres Halbjahr als 2022 hinter sich. Im letztjährigen Semester hatte das Dentalunternehmen unter ausbleibenden Lieferungen von Komponenten und den Lockdowns in China gelitten. Die erwartete Erholung ist nun weitgehend ausgeblieben. Der Umsatz wuchs in Lokalwährung mit 1,7% mässig, trotz 14% Mehrumsatz in China, in Franken resultierte gar ein Rückschlag. Die operative Marge ging erneut zurück. Mit 11% bleibt sie auf Stufe Ebit deutlich unter dem Mittelfristziel von 15%, das bislang einzig 2017 (ganz knapp) und im Ausnahmejahr 2021 übertroffen wurde. Der Gewinn schliesslich nahm im ersten Semester ein Sechstel ab.