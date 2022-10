Frühindikatoren der Konjunktur – Comeback der deutschen Exporte nach Grossbritannien Erstmals seit dem Brexit-Referendum wachsen die Exporte wieder. Deutsche Unternehmen haben von Januar bis August Waren im Wert von 48 Mrd. € ins Vereinigte Königreich verkauft.

Die deutschen Exporte nach Grossbritannien stehen nach Jahren des auch Brexit-bedingten Niedergangs vor einem Comeback: Sie könnten in diesem Jahr erstmals seit 2015 wieder wachsen. Von Januar bis August verkauften die deutschen Unternehmen Waren im Wert von 48 Mrd. € ins Vereinigte Königreich – ein Plus von 11,4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das geht aus Reuters vorliegenden Daten des Statistischen Bundesamtes hervor. Hält der Aufwärtstrend bis Jahresende an, wäre das der erste Anstieg nach sechs Jahren schrumpfender Ausfuhren in Folge. Die Negativserie begann mit dem Jahr des Brexit-Referendums 2016, bei dem sich eine knappe Mehrheit der Briten für einen EU-Abschied aussprach, der mittlerweile vollzogen ist. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sieht trotz der positiven Entwicklung allerdings keinen Grund zum Jubeln, da der Brexit und die jüngsten Turbulenzen um die britische Landeswährung Pfund die Geschäfte erschwerten.

«Das ist alles andere als eine Trendwende im deutsch-britischen Handel zum Guten», sagte DIHK-Aussenwirtschaftschef Volker Treier am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. «Im UK-Geschäft sind die Aussichten der deutschen Wirtschaft weiterhin trüb.» Der erstmals seit Jahren wieder steigende Export in das Vereinigte Königreich sei nur ein Zeichen für die enorm aufgetürmten Kosten, welche die Unternehmen versuchten weiterzugeben.

«Der Brexit sorgt vielmehr nach wie vor für Planungs- und Rechtsunsicherheit bei international aktiven deutschen Unternehmen», sagte Treier. «Insbesondere die mittelständische Wirtschaft sieht sich von der neu aufkommenden Regelungsdichte belastet.» Auch die britischen Pläne zum Abweichen von EU-Regeln und Standards – etwa im Datenschutz, bei Lebensmitteln oder in der Chemie – erhöhten die Kosten und die Unsicherheit für deutsche Unternehmen im UK-Geschäft.

«Hinzu kommt das Beben und die Verwirrung in den Kapitalmärkten und der britischen Wirtschaft insgesamt, ausgelöst durch zunächst angekündigte, dann teils zurückgenommene Konjunktur- und Steuerpakete», sagte Treier. «Die damit verbundenen Wechselkursschwankungen verstärken die Unsicherheiten in den deutsch-britischen Geschäftsbeziehungen.»

Am Montag kippte der neue Finanzminister Jeremy Hunt den grössten Teil der wirtschaftspolitischen Pläne von Premierministerin Liz Truss. Dies gilt auch als Versuch, einen dramatischen Vertrauensverlust der Anleger einzudämmen, die an der Tragfähigkeit der zunächst erwogenen schuldenfinanzierten Finanzplanung zweifelten. Truss hat Fehler in ihrem Wirtschaftskonzept eingeräumt, hält aber an ihrem Amt fest. «Die deutsche Aussenwirtschaft befindet sich ohnehin angesichts der globalen Krisen in einem schwierigen Fahrwasser», sagte DIHK-Experte Treier. «Reduzierte Planbarkeit im Geschäft mit Grossbritannien, einem unserer wichtigsten Handelspartner, kommt jetzt leider noch hinzu.»

In der Rangfolge der wichtigsten Handelspartner Deutschlands belegte Grossbritannien im vergangenen Jahr Platz zehn. Im Jahr des Brexit-Referendums 2016 war das Land noch der fünftwichtigste Handelspartner. Dem DIHK zufolge wurden 2021 Waren im Wert von 65,3 Mrd. € auf die Insel geliefert - gut 20 Mrd. weniger als noch 2016.

