Comet überrascht angenehm. Die «exzellente Umsatzentwicklung», mit der der Halbleiterzulieferer sein Trading Update zum dritten Quartal überschreibt, kann man so stehen lassen. Einen Vorjahreswert gibt es zwar keinen, gegenüber dem Vorquartal sind es jedoch 15,5% mehr. Dabei ist freilich zu bedenken, dass im ersten Halbjahr wegen eines Lockdown-bedingten Produktionsstillstands in China weniger Umsatz verbucht werden konnte, als möglich gewesen wäre. Comet sagte damals, dieser Umsatz werde sich ins zweite Halbjahr verschieben. Das scheint nun zuzutreffen, trotz der inzwischen eingetretenen Abkühlung im Halbleitersektor. Analysten hatten mehr Umsatz als im zweiten Quartal erwartet, aber nicht unbedingt so viel mehr. Besagte Abkühlung und die Verunsicherung im Sektor wegen der von den USA erlassenen Sanktionen gegen China im Chipbereich spürt allerdings auch Comet. Die kurzfristigen Unsicherheiten hätten sich in einer «moderateren Auftragslage» im dritten Quartal niedergeschlagen, schreibt die Gesellschaft. Im Verhältnis zum Umsatz war der Auftragseingang im dritten Quartal aber immer noch um den Faktor 1,14 höher. Das ist stattlich und signalisiert vorerst weiteres Wachstum – und es trägt zu einem «hohen Auftragsbestand» bei (per Ende Juni war von einem Rekordwert die Rede), von dem sich in den kommenden schwierigeren Zeiten zehren lässt. Angesichts der erfreulichen Umsatzentwicklung und der guten Auftragslage erstaunt es nicht, dass Comet die Jahresprognose von 580 bis 610 Mio. Fr. Umsatz und einer bereinigten Ebitda-Marge von 21 bis 23% bekräftigt. Alles in allem hinterlässt die Gruppe damit einen guten Eindruck – der im Aktienkurs nur unzureichend abgebildet wird. Comet verdienen eine höhere Bewertung. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass 2023 grössere Herausforderungen bereithält: den generellen Abschwung im Halbleiterzyklus und seine Verstärkung durch die US-Sanktionen gegen China. Der langfristige Aufwärtstrend aus dem allgemeinen Digitalisierungstrend ist jedoch unverändert intakt. Eine Analyse zu den Herausforderungen der Halbleiterzulieferer folgt morgen Nachmittag.