Die langfristigen Wachstumsaussichten schätzt Comet unverändert positiv ein. Bild: ZVG/Comet

Ersteinschätzung von Christian Braun um 8.10 Uhr

Comet wagt sich aus der Deckung. Zusammen mit Informationen zum Geschäftsgang im ersten Quartal – sie zeigen den zu erwartenden herben Rückschlag in der Auftragslage und im Umsatz – legt der Halbleiterzulieferer auch einen Jahresausblick vor. An der Bilanzmedienkonferenz Anfang März hatte er sich noch nicht in der Lage gesehen, einen solchen abzugeben, und auf heute vertröstet. Aus den Ausführungen wird aber deutlich, dass sich das Management mit einer Prognose nach wie vor nicht wohlfühlt. Der Investitionszyklus der Halbleiterindustrie, die Comet mit Hochfrequenz- und Röntgentechnologie beliefert, befindet sich in einem ziemlichen heftigen Abschwung. Das erste Halbjahr wird schlecht, das zweite sollte dann aber eine Erholung bringen. Wie sie verlaufen wird, liegt noch im Nebel. «Comet kann den Zeitpunkt des Aufschwungs im Halbleitergeschäft nach wie vor nicht genau einschätzen», schreibt das Unternehmen. Entsprechend schwierig gestaltet sich der Ausblick. Klar ist aber, das heute Gesagte liegt deutlich unter den Erwartungen von Analysten und von FuW. Besonders die Margenprognose – was an der Börse einiges Stirnrunzeln verursachen dürfte. Sie zeigt, dass die Widerstandskraft der Marge noch zu wünschen übrig lässt. VAT zum Beispiel geht gemäss den Zwischeninformationen von gestern davon aus, dass die Ebitda-Marge nicht unter 32% fallen wird, von 35% im Rekordjahr 2022. Comet dagegen rechnet mit einem Rückgang von 21,8 bzw. 20,3% vor und nach Einmaleffekten im Vorjahr auf 13 bis 15%. Analysten hatten im Schnitt 18,6% erwartet. Da gibt es also noch viel zu tun. Die FuW-Schätzung für das laufende Jahr muss deutlich gesenkt werden.