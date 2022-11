Seit der im Jahr 2019 kommunizierten Repositionierung habe Comet «signifikante» Fortschritte erzielt. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Einschätzung von Christian Braun um 7.30 Uhr

Die Bestätigung der auf 2025 angesetzten Finanzziele ist mutig. Immerhin ist das klar wichtigste Kundensegment von Comet, die Halbleiterindustrie, auf dem Weg in eine vorübergehende Abkühlung des Investitionszyklus. Dazu kommt die im Oktober bekanntgewordene Verschärfung der US-Sanktionen gegen China im Halbleiterbereich. Analysten halten deswegen die mittelfristig angestrebten gut 830 Mio. Fr. Umsatz und rund 25% Ebitda-Marge durchweg für unerfüllbar. Der Halbleiterzulieferer aus Flamatt (Kt. FR) kann jedoch einiges für sich in die Waagschale werfen. Zuvorderst steht da die neue Produktfamilie von Hochfrequenzgeneratoren, die es für die Plasmakontrolle in der Chipfertigung braucht. Damit eröffnet sich Comet ein zusätzlicher Markt von 1,7 Mrd. $ bis 2025. Mit lediglich 10% Marktanteil – Comet selbst spricht von einem über Erwarten grossen Kundeninteresse – wären das allein bereits rund 170 Mio. Mehrumsatz. Interessant dabei: Noch im Frühling war von einem Marktvolumen von 1,2 Mrd. $ bis 2025 die Rede. Weiter kommt der technologische Fortschritt in der Halbleitertechnologie dazu, der ebenfalls für Comet spricht, ebenso wie die Aktivitäten in anderen Kundensegmenten, in der Materialprüfung mit Comet-Röntgentechnologie namentlich der Automobilsektor (u. a. Batterien) und die Luftfahrt. Nichtsdestotrotz wird das – pünktliche – Erreichen der Mittelfristziele nicht einfach. Das umso weniger, als die Reise dorthin vom unteren Rand der für 2022 prognostizierten Zielbänder für Umsatz und Marge ausgehen wird. Das hat Comet vor dem heutigen Kapitalmarkttag in Zürich ebenfalls bekannt gegeben. Die Zielbänder selbst betragen für den Umsatz 580 bis 610 Mio. Fr. und für die Ebitda-Marge 21 bis 23%. In Analystenschätzungen und in der FuW-Schätzung ist das bereits vorweggenommen. Auch im Aktienkurs ist trotz der zuletzt kräftigen Erholung schon viel Negatives enthalten. An der Börse sollte dies also keine allzu grossen Wellen schlagen. Im Gegenteil, die Bestätigung der Mittelfristziele kann auch neue Zuversicht schaffen. Morgen Nachmittag folgt eine vertiefte Betrachtung.