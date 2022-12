Big Apple Talk – Corporate America bleibt überoptimistisch bis zur Rezession FuW berichtet aus New York. Heute: Die US-Unternehmen dürften im vierten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnen. Doch in den Aktienkursen ist eine harte Landung längst nicht eingepreist. Valentin Ade , New York

Die ausserordentlich hohen Gewinne der US-Öl- und -Gasunternehmen verzerren in diesem Jahr die Gewinnsituation von Corporate America ins Positive. Bild: Luke Sharrett/Bloomberg

Eine Rezession in den USA wirft ihren Schatten voraus. Die amerikanischen Unternehmen werden für das zu Ende gehende vierte Quartal im Schnitt einen Gewinnrückgang von 2,8% melden. Das sagt John Butters, Analyst beim Datendienstleister FactSet. Im Gesamtjahr wird Corporate America damit wohl nur 5,1% an Gewinn zugelegt haben, was unter dem zehnjährigen Schnitt von 8,5% liegen würde.