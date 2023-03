Für das neue Geschäftsjahr 2023 bestätigt die Gesellschaft frühere Angaben, wonach der Umsatz zwischen 110 und 120 Mio. liegen soll. Bild: Andrew Brookes/Getty Images

Ersteinschätzung von Rupen Boyadjian um 8.25 Uhr

Cosmo legt nach einer längeren Durststrecke erneut ein starkes Resultat vor. Vergangenes Jahr war es vor allem durch eine Lizenzzahlung an die wieder übernommene Dermatologietochter Cassiopea zustande gekommen. Dieses Jahr hat das operative Geschäft mehr beigetragen, ausserordentliche Zahlungen haben aber erneut eine wichtige Rolle gespielt. Unter dem Strich resultiert ein Gewinn pro Aktie von 1.05 €. Er wird vollständig in Form einer Dividende an die Aktionäre weitergegeben. Das ist ein positives Zeichen, angesichts einer wenig erfreulichen Aktienperformance. Ein schöner Lauf vom vergangenen Herbst hat Mitte Februar ins Negative gedreht. Cosmo hatte einen grossen Teil der noch ungeprüften Unternehmenszahlen vorgelegt. Wahrscheinlich hat der Ausblick die Investoren enttäuscht. Am unteren Ende der Umsatzvorgabe von 110 bis 120 Mio. € würden die Einnahmen 2023 nur 7,3% zulegen. Für das abgelaufene Jahr hat Cosmo noch einen Sprung von fast 57% vermeldet. Im laufenden Jahr erwartet sie wohl weniger Meilenstein- und Lizenzzahlungen. Das abgelaufene Jahr zeigt auch, dass es noch ein weiter Weg ist, bis die Umsatzbeteiligungen an den von Partnern vertriebenen neuen Produkten zu signifikanten Ertragssäulen werden. Bei der Aknecrème Winlevi stammen nur 3,7 Mio. von 26,7 Mio. € aus der Umsatzbeteiligung, beim Darmuntersuchungsgerät GI Genius nur 2,4 von 10 Mio. €. Viele Investoren wollen wahrscheinlich genauer sehen, ob die beiden Produkte tatsächlich einen nachhaltig wachsenden hohen Cashflow generieren können. Cosmo sollte nun aber für längerfristiges Wachstum gut aufgestellt sein, nicht zuletzt auch, weil die älteren Produkte nach wie vor einen positiven Beitrag leisten.