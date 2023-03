Jahreszahlen – Cosmo erzielt starken Umsatz Das Spezialitätenpharmaunternehmen hat im vergangenen Jahr beim Umsatz erstmals die 100-Mio.-Schwelle überschritten, auch den Gewinn hat es deutlich gesteigert.

Für das neue Geschäftsjahr 2023 bestätigt die Gesellschaft frühere Angaben, wonach der Umsatz zwischen 110 und 120 Mio. liegen soll. Bild: Andrew Brookes/Getty Images

Das Spezialitätenpharma-Unternehmen Cosmo bestätigt seine Wachstumsziele für 2023. Dazu sollen erneut vor allem die beiden wichtigsten Wachstumstreiber beitragen. Dies sind die Akne-Creme Winlevi und das Endoskopie-Modul GI Genius.



Die bereits Mitte Februar vorgelegten Eckdaten bestätigt das Unternehmen in seiner Mitteilung vom Donnerstag ebenfalls. Demnach überschritt der Umsatz 2022 erstmals die Schwelle von 100-Mio. € und kam bei 102,1 Mio. zu liegen, ein Plus von knapp 57%.



Ebitda und Betriebsergebnis hat Cosmo im vergangenen Geschäftsjahr jeweils mehr als verdoppelt - auch das war bereits kommuniziert worden. Ebenfalls, dass die Aktionäre für 2022 eine um 10% höhere Dividende von 1,05 € erhalten sollen.



Wie Cosmo aktuell berichtet, trugen die beiden Wachstumsträger Winlevi und GI Genius «beträchtlich» zum Umsatzwachstum bei. Den Umsatz mit der Akne-Creme beziffert das Unternehmen derweil auf 26,7 Mio. €. Der Vertriebspartner Sun Pharma habe die Creme auch als einen Haupt-Wachstumstreiber bezeichnet.



Die Umsätze mit dem Endoskopie-Modul GI Genius lagen 2022 derweil bei 10 Mio. €. Eine umfassende Marketingkampagne des Partners Medtronic laufe. Erst am Vortag hatten Cosmo und der Partner angekündigt, die Zusammenarbeit noch weiter auszubauen.



Für das neue Geschäftsjahr 2023 bestätigt die Gesellschaft frühere Angaben, wonach der Umsatz zwischen 110 und 120 Mio. liegen soll. Beim operativen Ergebnis peilt Cosmo einen Wert zwischen 25 und 35 Mio. an.

Die komplette Historie zu Cosmo Pharmaceuticals finden Sie hier.»

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.