Studienerfolg – Cosmo kommt voran Das Biopharmaunternehmen hat die Phase-III-Studie mit seinem Kontrastmittel für Koloskopien Lumeblue in China erfolgreich abgeschlossen.

Bei einer Koloskopie wird der Darm untersucht. Bild: Getty Images

Das Biopharmaunternehmen Cosmo kommt bei der geplanten Markteinführung von Lumeblue in China weiter voran. So habe der Partner CMS eine klinische Phase III-Studie mit dem Kontrastmittel bei Koloskopien erfolgreich abgeschlossen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Schwerwiegende Nebenwirkungen seien keine festgestellt worden.



Das Ergebnis der klinischen Studie entspreche den Erwartungen und bestätige die Daten aus früheren Studien, so die Meldung. Falls Lumeblue von der zuständigen chinesischen Behörden die Zulassung erhalte, könne es auf «den weltweit grössten» Koloskopiemarkt gebracht werden.

AWP

