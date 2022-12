Für Aknecrème Winlevi – Cosmo und Hyphens unterzeichnen Lizenzabkommen Das Biopharmaunternehmen hat einen weiteren Lizenzpartner für seine Aknecrème Winlevi gefunden. Hyphens Pharma wird sie in Asien vermarkten.

Winlevi ist in den USA seit November 2021 auf dem Markt und wird dort durch Partner Sun Pharma vermarktet. Bild: Getty Images

Das Biopharmaunternehmen Cosmo hat für die Akne-Creme seiner Tochter Cassiopea einen weiteren Lizenzpartner gefunden. Im Rahmen eines Abkommens wird Hyphens Pharma International die Creme Winlevi (Clascoterone) in Südostasien vermarkten, wie Cosmo am Mittwoch mitteilte.



Im Rahmen der Vereinbarung erhalte Hyphens Pharma, eine Tochtergesellschaft von Hyphens, von Cassiopea das Exklusivrecht zur Entwicklung und Vermarktung von Winlevi in Singapur, Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Vietnam, Thailand, Brunei, Kambodscha, Laos und Myanmar.



Cosmo werde der Exklusivlieferant des Produkts sein. Cassiopea wiederum erhält den Angaben zufolge eine Vorauszahlung in Höhe von 1 Mio. $ und potenzielle Meilensteine bei der Zulassung und im Vertrieb in Höhe von insgesamt bis 4 Mio. sowie zweistellige Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz.



Winlevi ist in den USA seit November 2021 auf dem Markt und wird dort durch den Partner Sun Pharma vermarktet.



