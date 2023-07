Analyse der Halbjahreszahlen – Cosmos Hoffnungsträger tragen noch zu wenig Wegen geringerer Meilensteinzahlungen weist das Pharmaunternehmen nur wenig Wachstum aus. Das Geschäft entwickelt sich aber dynamisch. Rupen Boyadjian

Winlevi ist in den USA zwar rasch zum meistverschriebenen Aknemedikament geworden, auf Cosmos Geschäftszahlen ist der Effekt aber noch gering. Bild: Boy Anupong/Getty Images

Cosmo hat am Mittwoch Halbjahreszahlen vorgelegt, die an der Börse wenig Begeisterung ausgelöst haben. Die Aktien verloren 4%, im laufenden Jahr beträgt der Verlust rund ein Viertel. Per Ende Juni hat der Umsatz 5,2% auf 43,7 Mio. € zugenommen. Die Gewinnzahlen sind hingegen niedriger ausgefallen. Die Jahresvorgabe wurde bestätigt, was die Investoren ebenfalls enttäuscht haben dürfte.