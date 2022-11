Industrie – CPH erhöht Prognosen Die Industriegruppe rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatz von deutlich über 700 Mio. Fr. und hebt deshalb die Prognose an.

Die CPH Chemie + Papier Holding erhöht die Prognosen für das Geschäftsjahr 2022. So wird neu ein Umsatz von deutlich über 700 Mio. Fr. sowie ein operatives Ergebnis im dreistelligen Millionen Bereich in Aussicht gestellt.



Anlässlich des Investorentages im September wurde lediglich eine Umsatzsteigerung sowie ein Ebit und ein Reingewinn im hohen zweistelligen Millionenbereich prognostiziert.



Die erhöhte Umsatzprognose stützt sich auf die höheren Verkaufspreise sowie auf eine gute Auftragslage, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Alle Geschäftsbereiche würden im Gesamtjahr «erfreuliche» Wachstumsraten aufweisen.



Das grösste Wachstum erwartet das Unternehmen im Bereich Papier, der 2022 einen Umsatz von rund 400 Mio. Fr. erreichen könnte. Der Ebit in diesem Geschäftszweig soll im hohen zweistelligen Millionenbereich zu liegen kommen.



Da auch die operativen Ergebnisse der Bereiche Chemie und Verpackung in zweistelliger Millionenhöhe ausfallen sollten, erwartet die Gruppe insgesamt einen Ebit von über 100 Mio. Fr. sowie ein Reinergebnis in der Region von 100 Mio., so denn keine unerwarteten Faktoren auftreten.



Die stark gestiegenen Energiekosten machen CPH allerdings einen Strich durch die Rechnung bei einem geplanten Projekt. Im Sommer hatte CPH mitgeteilt, dass sie das von der Schilliger Holz AG geplante Produktionswerk für Faser-Dämmplatten in Perlen mit Energie und Wasser versorgen werde. Diese Projekt könne nun aber wegen der hohen Energiekosten nicht durchgeführt werden.



