Transaktion – CPH verkauft Industrieland Mit dem Verkauf werde im laufenden Geschäftsjahr ein Ertrag in tiefer zweistelliger Millionenhöhe realisiert. Dieser wird sich positiv auf das Ergebnis 2023 auswirken.

Auswurf der Fertigrollen aus der Rollenschneidemaschine. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die CPH Chemie+Papier Holding hat Industrieland in Full-Reuenthal veräussert. Der ausserordentliche Ertrag wird sich positiv auf das Ergebnis 2023 auswirken.

Die Gruppe habe eine grosse industrielle Grundstücksfläche auf dem ehemaligen Betriebsareal der damaligen Chemie Uetikon in Full-Reuenthal an Full Property veräussert, teilte CPH am Donnerstagabend mit. Mit dem Verkauf werde im laufenden Geschäftsjahr ein betriebsfremder Ertrag in tiefer zweistelliger Millionenhöhe realisiert.

Die Full Property AG befindet sich den Angaben zufolge im Eigentum der beiden Unternehmen Kuratle Group und Raurica Wald. Auf dem Gelände würden die beiden Unternehmen eine nachhaltige Produktion von Produkten für das holzverarbeitende Gewerbe planen, hiess es. Dabei werde einheimisches Rundholz aus den Schweizer Wäldern mit dem Einsatz von erneuerbaren Energien zu Bauholz verarbeitet. Heute würden diese Holzbauwerkstoffe aus dem Ausland bezogen.

Die CPH-Gruppe produzierte laut Mitteilung zwischen 1946 und 2002 auf dem insgesamt rund 30 Fussballfelder grossen Areal im aargauischen Full-Reuenthal chemische Produkte. Zwischenzeitlich seien in verschiedenen Etappen neue Unternehmen am Standort angesiedelt worden, darunter auch zwei Recycling-Firmen.

AWP

