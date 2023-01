Die vollständigen Halbjahresergebnisse 2022/2023 werden am 14. März publiziert. Bild: Alessandro Della Bella/KEYSTONE

Einschätzung von Siegmund Skalar um 9.30 Uhr

Das Ergebnis ist positiv zu werten, jedoch mit Vorsicht zu geniessen – von einem Turnaround zu sprechen, wie Crealogix es in der entsprechenden Medienmitteilung macht, wäre verfrüht. Die Umsatzentwicklung bleibt mit 1,1% auf vergleichbarer Basis leicht hinter den Erwartungen von Analysten und hinter denen des breiten Marktes. Die positive Entwicklung beim operativen Ergebnis auf Stufe Ebitda ist zu einem stattlichen Teil dem Einmaleffekt durch den Verkauf des Swiss Learning Hub zuzuschreiben, den Crealogix hier nicht ausklammert. Wenn der geschätzte Unternehmenswert des verkauften Asset (in der Annahme eines Umsatz-Multiple von 0,9) ungefähr 8 Mio. Fr. ausmacht, wovon 67% der Anteile verkauft wurden, dann dürfte Crealogix durch die Transaktion einen Buchgewinn von etwa 5,4 Mio. Fr. erzielen, wobei jedoch genaue Zahlen bisher nicht bekannt gegeben wurden. Der entsprechend bereinigte Ebitda wäre demzufolge immer noch positiv, aber wohl nur in einer Grössenordnung von rund 1 bis 1,5 Mio. Fr. Die für Anleger entscheidende Messgrösse sollte der Gewinn nach Buchhaltungsstandard GAAP sein, der jedoch erst im März publiziert wird.

(AWP) Der Software- und IT-Dienstleister Crealogix hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 (per Ende Dezember) wieder schwarze Zahlen geschrieben. Das Unternehmen will weiterhin an seiner Strategie festhalten und erwartet auch im Gesamtjahr einen operativen Gewinn.



Der Umsatz stieg im ersten Semester unter Ausklammerung des verkauften Digital-Learning-Geschäfts um 1,1% auf 42,3 Mio. Fr., wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In Lokalwährungen gerechnet lag das bereinigte Wachstum gar bei 6,8%.



Beim Betriebsgewinn (Ebitda) verbuchte das Unternehmen wieder einen Gewinn von 6,6 Mio. Fr., nach einem Fehlbetrag von 3,8 Mio. Fr. in der Vorjahresperiode. Der operative Gewinn sei auch ohne die Berücksichtigung des Verkaufserlöses im positiven Bereich ausgefallen, heisst es. Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn von 2,7 Mio. Fr.



Mit Blick nach vorne will das Unternehmen den eingeschlagenen Weg mit dem Fokus auf eine solide Profitabilität fortsetzen. Wegen Unsicherheiten mit dem Euro-Kurs und der Umstellung auf Mehrjahresverträge würden im Geschäftsjahr 2022/23 aber noch keine höheren Umsätze erwartet, heisst es. Der operative Gewinn auf Stufe Ebitda soll aber auch im Gesamtjahr positiv ausfallen.



Die vollständigen Halbjahresergebnisse 2022/2023 werden am 14. März 2023 publiziert.

Siegmund Skalar schreibt über den Schweizer Technologie-, Medien- und Telecomsektor. Zuvor arbeitete er für die österreichische Nachrichtenagentur APA als Redaktor und Korrespondent. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.