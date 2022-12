Grossbank im Umbruch – CS-Aktien markieren erneute Tiefstwerte Auch am Donnerstag sackt der Kurs der Credit-Suisse-Titel weiter ab und markiert ein neues Allzeittief. VR-Präsident Axel Lehmann sieht unterdessen teilweise eine Umkehr bei den bei Vermögensabflüssen

Seit Mitte November hat sich der Kurs der CS-Aktien um mehr als ein Drittel verringert. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die Aktien der Credit Suisse setzen auch am Donnerstag ihre Talfahrt fort und markieren weitere Tiefstwerte. Der Kurs liegt aber immer noch über der wichtigen Schwelle von 2,52 Fr. für die Bezugsrechtsemission im Umfang von 2,2 Mrd. Fr.

Die CS-Aktien notieren am Donnerstagmittag 3,3% im Minus bei noch 2,731 Fr. Das neue Allzeittief wurde um gegen 11 Uhr bei 2,667 Fr. markiert. Die seit dem Montag separat gehandelten Bezugsrechte werden mit einem Preis von 6,1 Rappen gehandelt, nach einem Tiefstkurs bei 4,3 Rappen. Zu Beginn der Kapitalerhöhung wurden 17,2 Rappen bezahlt.

Bereits am Montag waren die CS-Titel kurzzeitig unter die Marke von 3 Fr. abgerutscht. Zahlreiche Anleger wollen bei der Kapitalerhöhung offenbar nicht mitmachen – angesichts der massiven Probleme der Grossbank dürften viele Investoren befürchten, dass auch die jüngste Kapitalerhöhung nicht ausreichen könnte.

Im Wochenverlauf hat nun die Verkaufswelle bei den Bezugsrechten laut Beobachtern ihrerseits auch den Kurs der Credit Suisse-Aktien unter Druck gesetzt. Im Rahmen der in der vergangenen Woche beschlossenen Kapitalerhöhung berechtigen sieben Bezugsrechte zum Kauf von zwei neuen CS-Aktien zum Preis von 2,52 Fr.

Diese 2,52 Fr. sind daher auch eine Art magische Schwelle. Denn kosteten die CS-Aktien weniger als 2,52 Fr., so müssten Aktionäre, die sich via Bezugsrechtsemission neue CS-Anteile kaufen, einen Aufpreis bezahlen. Die Kapitalerhöhung ist für die CS durch die Emissionsbanken zwar gesichert, doch käme dies laut Marktbeobachtern einer erneuten Blamage gleich.

Die Credit Suisse-Aktien befinden sich seit Mitte November in einem anhaltenden Abwärtstrend – damals hatten sie noch über 4 Fr. notiert. Am Mittwoch der Vorwoche hatte die CS im Vorfeld ihrer ausserordentlichen Generalversammlung einen neuen Milliardenverlust für das vierte Quartal sowie hohe Abflüsse von Kundengeldern angekündigt. Seit Jahresbeginn haben die CS-Aktien rund zwei Drittel ihres Wertes verloren.

CS-Präsident sieht teilweise Umkehr bei Vermögensabflüssen

Die massiven Kundenabflüsse bei der Credit Suisse, über welche die Grossbank in der Vorwoche berichtet hatte, haben gemäss CS-Präsident Axel Lehmann mittlerweile teilweise wieder gedreht. Nur sehr wenige Kunden hätten der Credit Suisse zudem vollständig verlassen, sagte Lehmann am Donnerstag laut einem Reuters-Bericht an einer Bankenkonferenz der «Financial Times».



Die abgeflossenen Gelder würden früher oder später wieder zurückkommen - zumindest teilweise, gab sich der CS-Verwaltungsratspräsident laut Reuters zuversichtlich. Insgesamt hatten CS-Kunden von Anfang Oktober bis Mitte November rund 6% der verwalteten Vermögen abgezogen, was rund 84 Mrd. Fr. entspricht.



Als keine wirkliche Überraschung wertete es Lehmann, dass der Aktienkurs der CS unter 3 Fr. gefallen sei.

AWP

