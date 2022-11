Grossbank unter Druck – Credit-Suisse-Aktien sacken auf erneute Tiefstwerte ab Das Vertrauen in die Grossbank schwindet immer mehr. Der Aktienwert sinkt auf ein neues Allzeittief von 2.888 Fr.

Seit Jahresbeginn haben die CS-Titel rund zwei Drittel ihres Werts verloren. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die Aktien der krisengeplagten Grossbank Credit Suisse haben ihre Talfahrt am Dienstag fortgesetzt. Im Morgenhandel sackten die Titel um rund 4% auf das neue Rekordtief von 2.888 Fr. ab. Credit Suisse waren damit Schlusslicht unter den Werten im europäischen Finanzdienstleistungs-Index. Im Vergleich zum Schlusskurs von 3.65 Fr. am Dienstag vor einer Woche summiert sich das Minus damit auf rund ein Fünftel.

Treiber des jüngsten Einbruches war neben der Gewinnwarnung vom vergangenen Mittwoch auch ein technischer Aspekt der Kapitalerhöhung. So wurde die Aktie am Montag erstmals ohne das Anrecht gehandelt, mit dem die bestehenden Eigner neue Titel zu einem Abschlag kaufen können. Die Anrechte büssten am Dienstag einen Viertel ihres Werts ein.

Nur ein Teil des Wertverlustes der Aktien in den vergangenen Tagen lassen sich indes mit der Kapitalerhöhung erklären, erklärte Daniel Bosshard, Analyst der Luzerner Kantonalbank. «Der Schluss liegt nahe, dass es sich um ein weiteres Misstrauensvotum des Marktes gegenüber der Grossbank handelt.» Der Abfluss von Kundengeldern führe in der Zukunft zu tieferen Gebühreneinnahmen, sodass der Weg zurück in die Gewinnzone steiniger werde. Die Preise für Kreditausfallversicherungen für Credit-Suisse-Schuldpapiere, sogenannte Credit Default Swaps (CDS), stiegen Daten von S&P Market Intelligence auf einen neuen Höchststand von 403 Basispunkten.

Die komplette Historie zur CS finden Sie hier.»

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.