Angeschlagene CS – Credit-Suisse-CDS verbilligen sich Der milliardenschwere Rückkauf von Anleihen durch die Grossbank dämpft die Furcht vor einem Zahlungsausfall.

Die Credit-Suisse-Filiale in Lugano. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die Preise für Absicherungen gegen Zahlungsausfälle der Credit Suisse, für die sogenannten Credit Default Swaps (CDS), haben sich am Freitagvormittag deutlich verbilligt. Am Morgen hatte die Grossbank angekündigt, Schuldpapiere im Umfang von bis zu 3 Mrd. Fr. zurückzukaufen.

Laut einem Reuters-Bericht gaben die CDS-Preise am Freitagvormittag um 42 Basispunkte nach, nachdem sie am Donnerstag noch bei 308 Basispunkten geschlossen hatten. Gleichzeitig legten auch die Preise für Euro-denominierte Anleihen der CS zu. Laut Beobachtern hat die angeschlagene Grossbank mit dem Rückkauf der Bonds auch ein Signal an die Märkte gesendet, dass sie über genügend Liquidität verfügt.

Vergangenes Wochenende hatten sich die Gerüchte vor allem in den sozialen Medien über eine angebliche Schieflage der Bank überschlagen. in der Folge waren die Preise für CDS in die Höhe geschossen.

Die Credit Suisse steckt derzeit mitten in einer «umfassenden Strategieüberprüfung». Einzelheiten zu ihrer Restrukturierung will sie am 27. Oktober gemeinsam mit den Finanzergebnissen des dritten Quartals vorlegen.

AWP

