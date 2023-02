Börsenbericht vom 9. Februar 2023 – Credit-Suisse-Einbruch belastet Schweizer Börse Enttäuschende Firmennachrichten haben dem Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag zugesetzt.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag etwas tiefer geschlossen. Nach einem weitgehend freundlichen Handelsverlauf drehten die Indizes am Nachmittag - nach Aufnahme des Handels in den USA - aber nach unten. Während sich die teilweise deutlichen Kursgewinne der letzten Wochen an den europäischen Nachbarbörsen fortsetzten, wurde die hiesige Börse von den deutlichen Verlusten bei der Credit Suisse und schwächeren Schwergewichten ausgebremst. Das beherrschende Thema war am Berichtstag die auf Hochtouren laufende Berichtssaison.



«Die Hausse nährte wieder einmal die Hausse», kommentierte ein Händler das Geschehen. In diesem Umfeld ignorierten die meisten Marktteilnehmer denn auch jegliche Warnungen der Notenbanken in den USA und Europa über die weitere Zinsanhebungspolitik. Hoffnung dafür lieferte die Inflation in Deutschland. Diese blieb mit 8,7% zwar hoch, stieg aber im Januar nicht ganz so stark wie von Fachleuten prognostiziert. Das brachte viele Anleger zur Annahme, dass der Scheitelpunkt des grossen Inflationsschubs nun erreicht wurde.



Der FuW Swiss 50 Index büsste schliesslich 0,11% ein auf 2'233,03 Punkte. Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,52% tiefer bei 11'217,73 Punkten. Der SLI, bei dem die grössten Aktien nicht mit dem ganzen Gewicht enthalten sind, büsste 0,47% auf 1772,89 und der breite SPI 0,39 Prozent auf 14'466,06 Zähler ein. Im SLI hielten sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage.



In Ausverkauf standen die Aktien der Credit Suisse, die sich um 14,7% auf 2.773 Fr. verbilligten. Bei 2.708 Fr. wurde ein neues Jahrestief notiert.



Der mehr als 7 Mrd. Fr. grosse Verlust der Grossbank in 2022 war zwar erwartet worden, doch in gewissen Bereichen fielen die Zahlen schlechter aus als befürchtet. Vor allem aber der hohe Abfluss von Kundengeldern kam gar nicht gut an. Hoffnungen auf ein profitables Jahr dürfen sich die Anleger erst wieder für 2024 machen.



Abwärts ging es auch für den Versicherer Zurich (-2,7%) nach Zahlen. Die Gruppe hat 2022 im operativen Geschäft mehr Geld verdient, dagegen wurde der Reingewinn von den Verwerfungen an den Finanzmärkten belastet. Dennoch gab es eine unverändert hohe Dividende. Einige Anleger hatten sich wohl insgeheim eine noch grosszügigere Ausschüttung erhofft, sagten Marktteilnehmer zu den Abgaben.



Die Aktien von Swiss Re (+0,6%) knüpften hingegen an die Kursgewinne vom Vortag an. Auslöser für die Anschlusskäufe war laut Händlern eine Branchenstudie aus dem Hause HSBC. Diese habe für Umschichtungen aus Hannover Re in Swiss Re gesorgt.



Während die beiden Finanzwerte mit Zahlen am Donnerstag zurückfielen, legten auch andere Branchenvertreter wie UBS (+1,0%) oder Julius Bär (+0,6%) zu.



Ebenfalls nach Zahlen kletterten Swisscom um 3,4%. Die Aktien waren vor allem wegen der ambitiösen Ziele für 2023 gesucht. Die Jahreszahlen waren wegen einer technischen Panne bereits seit vergangener Woche bekannt.



Nach Swisscom wurde das Gewinnerfeld von zyklischen Papieren wie Kühne+Nagel (+2,9%), Richemont (+1,9%) oder ABB (+1,6%) angeführt. Letztere werden von einem starken Ausblick des Konkurrenten Siemens getrieben. Generelle Treiber waren die Hoffnungen auf eine Belebung der chinesischen Wirtschaft nach der Corona-Pandemie.



VAT (+0,7%) litten nicht unter der Nachricht, dass CEO Mike Allison das Unternehmen per Ende Jahr verlassen werde.



Mit Verlusten von 3,5% fielen die Aktien von Sonova negativ auf. Hier verwiesen Händler auf den dänischen Konkurrenten GN Store Nord. Dieser habe zwar laut Jefferies Zahlen im Rahmen der Erwartungen vorgelegt, dagegen aber beim Ausblick enttäuscht. Die Aktien sackten in Kopenhagen zweistellig ab.



Dass der SMI seinen europäischen Pendants hinterherhinkte, lag aber vor allem an seinen defensiven Schwergewichten, die im optimistischeren Umfeld nicht gefragt waren. Roche verloren 0,8%, Novartis 0,3% und Nestlé 1,3%.



Auch in den hinteren Reihen gaben die beiden Finanzwerte mit Zahlen, BCV (-7,3%) und Leonteq (-3,1%), nach. DKSH hingegen gewannen nach Zahlenvorlage 0,9% hinzu.

New York: Indizes legen nach Kursrutsch wieder etwas zu

Die US-Börsen haben sich am Donnerstag etwas von ihren zur Wochenmitte erlittenen Verlusten erholt. Dazu trugen positiv aufgenommene Unternehmensnachrichten des Unterhaltungskonzerns Walt Disney bei.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,64% auf 34’166,04 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,54% auf 4’140,23 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,88% auf 12’604,89 Punkte. Damit setzte sich der in dieser Woche bislang wechselhafte Börsenverlauf fort.

Derweil zeigten Daten vom Jobmarkt, dass die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas höher ausgefallen war als von Experten prognostiziert. Die Daten gelten als zeitnaher Indikator für den US-Arbeitsmarkt. Die Notenbank Fed berücksichtigt die dortige Lage bei ihrer Geldpolitik. Sie versucht seit vergangenem Jahr, die hohe Inflation mit deutlichen Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. Zuletzt hatten die Währungshüter das Tempo der Zinserhöhungen gesenkt und Anfang des Monats nur noch einen kleinen Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten beschlossen.

Die Zins-Thematik beschäftigt die Anleger seit langem und so auch in dieser Woche. Nachlassende Inflationssorgen trieben die Kurse zeitweise an, Sorgen vor weiter steigenden Zinsen bremsten sie andererseits aus. Die jüngsten Daten vom Arbeitsmarkt sprachen nun eher für einen sinkenden Inflationsdruck.

Der Entertainment-Riese Walt Disney plant trotz guter Geschäfte im vergangenen Jahresviertel deutliche Einschnitte beim Personal. Der Umgestaltungsplan von Disney stütze seine Schätzungen, schrieb Analyst Douglas Mitchelson von der Bank Credit Suisse. Im ersten Geschäftsquartal habe der Unterhaltungskonzern wegen der starken Entwicklung der Vergnügungsparks und des Streaming-Geschäfts die Erwartungen klar übertroffen. Die Aktien von Disney gewannen 1,6%.

Von Quartalszahlen und Prognosen deutlicher bewegt waren die Anteilscheine des Spielzeugherstellers Mattel mit minus 10,7%. Hier enttäuschte die Anleger der Ausblick. Die Anteile des Medizintechnikers Baxter rutschten um 11,8% ab.

Demgegenüber freuten sich die Anleger des Kasino- und Hotelbetreibers MGM Resorts und die des Branchenkollegen Wynn Resorts über jeweils starke Geschäftszahlen. Die Aktien schnellten um knapp acht beziehungsweise gut sechs Prozent in die Höhe und gehörten damit zur Spitzengruppe im S&P 500.

Bonds Schweiz: Kursgewinne bei sinkenden Renditen

Nachdem der Schweizer Bondmarkt seit vergangener Woche Freitag nahezu kontinuierlich Kursverluste gesehen hat, kommt es am heutigen Donnerstag zu einer Gegenbewegung. Das Geschäft am Primärmarkt läuft unterdessen weiter, hat laut Händlern aber ein wenig an Schwung verloren.

Zur Wochenmitte hatten vor allem Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell nachgewirkt. Er hatte am Vortag gesagt, der Prozess der zurückgehenden Inflation habe eben erst begonnen. Dieser Rückgang sei noch in einem sehr frühen Stadium und weitere Zinserhöhungen könnten nötig sein. Dann folgten noch weitere US-Notenbankvertreter. Sie hatten sich Powell angeschlossen und sagten, dass weitere Zinserhöhungen zu erwarten seien, da die US-Notenbank ihre Bemühungen zur Inflationskontrolle fortsetze.

Preisdaten spielten auch am heutigen Donnerstag eine Rolle. In Deutschland lagen die Inflationsdaten unter den Markterwartungen und übten am Bondmarkt Zinsdruck aus. So erhöhte sich die Inflationsrate im Januar zwar auf 8,7%, Experten hatten im Schnitt aber einen Anstieg auf 8,9% erwartet. Diese Entwicklung nehme etwas Druck von der EZB, heisst es am Markt. In ihren ersten Reaktionen erklärten einige Ökonomen, der Scheitelpunkt des grossen Inflationsschubs sei womöglich erreicht.

Im weiteren Handelsverlauf stehen aus den USA nur noch die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt auf der Agenda.

Am Primärmarkt hat sich die Basellandschaftliche Kantonalbank 310 Mio. Fr. in einer Doppeltranche geholt. Beide Tranchen hätten laut Händlern attraktive Renditekonditionen geboten. Die Berlin Hyp hat einen Greenbonds über 150 Mio. Fr. bis 2026 begeben.

Der März-Conf-Future notiert gegen 13.20 Uhr um 115 Basispunkte (BP) höher auf 141,59%. Gehandelt sind 15 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 59 BP gefallen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index steigt sich um 65 BP auf 125,29% nach -18 BP am Vortag.

Bei den Eidgenossen werden sieben Bonds zu höheren Kursen rapportiert. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,0539 und die der zehnjährigen mit 1,3812% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz kommt klar zurück auf 1,298 von 1,402% am Vortag.

Euro steigt in Richtung 1.08 $

Der Euro hat am Donnerstag zugelegt und ist in Richtung 1.08 $ gestiegen. Im Tageshoch kostete die Gemeinschaftswährung 1.0791 $ und damit rund einen halben Cent mehr als am Morgen. Am späten Nachmittag notierte der Kurs dann bei 1.0766 $. Auch gegenüber dem Franken notiert der Euro mit aktuell 0.9895 klar höher. Ein Dollar kostet derweil mit 0.9190 Fr. etwa gleich viel wie am Morgen.

Der Euro profitierte vor allem von einem durch die Bank schwächeren US-Dollar. Ausserdem hatten sich zuletzt mehrere hochrangige EZB-Vertreter für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen. Der Kurs der Gemeinschaftswährung wurde dadurch angetrieben. Die Notenbank hat bereits klare Signale für eine Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte auf der nächsten Sitzung im März geliefert. Unlängst hatten EZB-Vizepräsident Luis de Guindos und der niederländische Zentralbankchef Klaas Knot ihre Sympathie für darüber hinausgehende Anhebungen deutlich gemacht.

Neue Inflationsdaten aus Deutschland nahmen am Morgen etwas Druck von der EZB. Sowohl die nach nationaler Methode ermittelte Inflationsrate als auch die für die Geldpolitik im Währungsraum massgebliche europäische Rate (HVPI) lag im Januar unter den Markterwartungen. Am Devisenmarkt machte sich das aber kaum bemerkbar.

Kräftige Kursgewinne verbuchte unterdessen die schwedische Krone. Auslöser war die Zinsentscheidung der dortigen Notenbank am Vormittag. Die Reichsbank hob ihren Leitzins weiter an und stellte zusätzliche Anhebungen in Aussicht. Darüber hinaus will sie ab April mit dem Verkauf von Staatsanleihen beginnen, die sie in der Krise zur zusätzlichen Lockerung ihrer Geldpolitik erworben hatte. Dieser Schritt kam für viele Marktteilnehmer überraschend und verlieh der schwedischen Währung deutlichen Auftrieb.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88515 (0.88800) britische Pfund, 140.80 (140.81) japanische Yen und 0.9890 (0.9881) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1874 $ gehandelt. Das war etwa ein Dollar weniger als am Vortag.

Ölpreise legen nach starken Gewinnen nur leicht zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Im Vergleich zu den vergangenen Handelstagen hielten sich die Gewinne im Mittagshandel aber in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 85.47 $ und damit 38 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 32 Cent auf 78.79 $.

Der starke Anstieg der Ölpreise seit Beginn der Woche setzte sich vorerst nicht weiter fort. Seit Montag hat sich der Preis für Rohöl aus der Nordsee um mehr als vier Dollar je Barrel verteuert. Als einer der wesentlichen Treiber gilt die Hoffnung auf eine stärkere konjunkturelle Belebung in China und damit auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurde der Anstieg der Ölpreise durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA gebremst. Wie am Vortag bekannt wurde, sind die amerikanischen Ölreserven in der vergangenen Woche weiter gestiegen. Seit mittlerweile sieben Wochen in Folge geht es mit den Lagerbeständen der grössten Volkswirtschaft der Welt nach oben. Steigende US-Ölreserven belasten in der Regel die Ölpreise.

