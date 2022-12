Vorgehen gegen Schweizer Finanzblog – Credit Suisse erregt Aufsehen mit Klage gegen «Inside Paradeplatz» Die Grossbank klagt wegen 52 Beiträgen des Finanzblogs des Journalisten Lukas Hässig. Das Onlineportal soll fragliche Artikel und Kommentare entfernen.

Hässigs Finanzblog ist in der Vergangenheit immer wieder eingeklagt worden, im laufenden Jahr etwa von den Verlegern Michael Ringier und Marc Walder. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Credit Suisse sorgt mit einer umfangreichen Klage gegen das Finanzportal «Inside Paradeplatz» (IP) für Aufsehen über die Schweizer Grenzen. Die Grossbank hat den vom Journalisten Lukas Hässig betriebenen Finanzblog wegen 52 Beiträgen eingeklagt, die zwischen dem 27. Juli – dem Tag, als Ulrich Körner zum neuen CEO ernannt wurde – und dem 28. Oktober erschienen sind.



Über die am Montag von «Inside Paradeplatz» selbst publik gemachte Klage berichteten auch internationale Medien, unter ihnen die renommierte «Financial Times». In einer Stellungnahme gegenüber AWP schrieb die Credit Suisse am Dienstag, dass sie sich entschieden habe, die Rechtmässigkeit von Leserkommentaren und Texten rechtlich überprüfen zu lassen. «Dies geschieht zum Schutz unserer Mitarbeitenden, die auf dem Blog regelmässig beschimpft und verunglimpft werden.»



Die Credit Suisse verlangt nun die Löschung der fraglichen Beiträge sowie von rund 200 Kommentaren. Zudem fordert sie auch die Herausgabe des von IP erzielten Gewinns. Dabei beziffert die Bank laut IP den Streitwert auf rund 300'000 Fr.



Er werde mit seinem Anwalt versuchen, die Klage «im Detail zu widerlegen», sagte Hässig am Dienstag auf Anfrage gegenüber der AWP. Der Streitwert von 300'000 Fr. sei für ein Kleinmedium «eindrücklich» - immerhin wäre die Gewinnherausgabe ein «Beitrag zur CS-Verlustminderung», meinte der Wirtschaftsjournalist ironisch. Die ebenfalls zur Löschung eingeklagten Kommentare seiner Leser bezeichnet er als «Vox populi»: «Sie sind spannend, informativ, banal, fies», so Hässig.



Hässigs Finanzblog ist in der Vergangenheit immer wieder eingeklagt worden, im laufenden Jahr etwa von den Verlegern Michael Ringier und Marc Walder oder von der Unternehmerin Patrizia Laeri. Auch die Grossbank UBS war 2019 gerichtlich gegen Inside Paradeplatz vorgegangen. Der damalige UBS-Rechtschef Markus Diethelm hat heute dieselbe Position bei der Credit Suisse inne.

