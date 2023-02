Der ehemals grösste Aktionär von Credit Suisse sieht die Bank als Übernahmeziel. Beim derzeitigen Aktienkurs sei CS ein Schnäppchen, sagte David Herro von der US-Investmentgesellschaft Harris Associates im Gespräch mit FuW. «Ich dachte schon vor sechs Monaten, dass die Bank jetzt ein Übernahmekandidat ist.» Ein grosser Konkurrent wie JPMorgan könnte sie gemäss Herro billig kaufen und zerlegen. Doch David Herro liegt falsch. Credit Suisse ist kein Übernahmekandidat mehr, nicht mal beim derzeitigen Kurs von 2.80 Fr. Das Szenario einer gewinnbringenden Zerschlagung der Grossbank – einst galt das als der letzte Ausweg aus der Misere – ist leider praktisch vom Tisch. Auch Deutsche Bank soll im Herbst entsprechende Pläne auf Eis gelegt haben.

Credit Suisse mag keiner mehr schlucken. CEO Ulrich Körner und Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann haben aus dem Bankkonzern einen Giftcocktail gemacht. Sie haben zugelassen, dass die gesunden Teile – das Wealth Management und die Schweizer Bank – von den Problemen der Investmentbank angesteckt wurden, und sie haben bis jetzt keine glaubwürdigen Gegenmassnahmen ergreifen können. Sie haben zugelassen, die Bank strategisch einer einzigen Person – dem neuen Investmentbankchef Michael Klein – zu überlassen. Und sie haben zugelassen, dass im Aktionariat schwer einschätzbare arabische Grossinvestoren dominieren. Die offizielle Schweiz scheint diesen Entwicklungen tatenlos zuzuschauen, obwohl absehbar ist, was das für die Überlebensfähigkeit von CS im Konkurrenzumfeld bedeutet. Doch Ordnungspolitik geht vor, Kapital- und Liquiditätsanforderungen sind ja noch gut erfüllt. Und wenn es doch schiefgeht, liegt griffbereit in der Schublade der Technokraten der Notfallplan für die Aufrechterhaltung von Kreditgeschäft und Zahlungsverkehr. Was will man mehr?



Monica Hegglin bearbeitet und kommentiert für die FuW vorwiegend aktuelle Themen des Finanzplatzes und der Corporate Governance. Die studierte Ökonomin war früher US-Korrespondentin des Tages-Anzeigers sowie Redaktorin der Handelszeitung und der Berner Zeitung. Mehr Infos

