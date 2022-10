Rechtsstreitigkeiten – Credit Suisse kämpft mit ihren Altlasten Die kriselnde Grossbank ist zurzeit an vielen Fronten gefordert. Nach wie vor sind zahlreiche Rechtsstreitigkeiten offen. Beatrice Bösiger

Credit Suisse muss weitere Affären aufarbeiten, wie den Kollaps von Archegos und die Lieferkettenfonds von Greensill. Foto: Keystone /Gaetan Bally

Credit Suisse macht einen wichtigen Schritt vorwärts. Sie hat in den USA eine weitere Altlast abgetragen. Im Zusammenhang mit verbrieften Wohnhypotheken (RMBS) hat sie mit der Staatsanwaltschaft New Jersey einen Vergleich erzielt. Wie am Montag bekannt geworden ist, überweist sie eine Einmalzahlung von 495 Mio. $ in die Staaten.