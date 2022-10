Sehnlich hatten diejenigen, die weiterhin an Credit Suisse und auch an ihre Aktien glauben, diesen Tag erwartet. Historisch sollte der 27. Oktober werden und einen Weg zeigen, wie die Grossbank wieder in alter Frische erstrahlen kann. Wer das wirklich erwartet hat, der war ziemlich naiv.

Karten auf dem Tisch

Nun wissen wir also, was Credit Suisse in den nächsten Jahren vorhat. Sie will Tausende von Stellen abbauen, das Geschäft aufspalten, unerwünschte Assets in einem langwierigen Prozess verkaufen und das Investment Banking beschneiden. Um das alles zu finanzieren, werden 4 Mrd. frisches Kapital aufgenommen.

Was auf dem Papier recht anschaulich aussieht, ist in der Realität ein langer und extrem steiniger Weg. Fakt ist, und das sieht man im jüngsten Quartalsabschluss an allen Ecken und Enden, dass die Bank im Moment in sehr schlechter Verfassung ist. Kein Bereich glänzt, und zu viele Segmente kriseln. Ein Scherbenhaufen.

Nicht investieren

Die Konzentration auf die Vermögensverwaltung ist zwar zu begrüssen. Doch ein Allheilmittel ist das nicht. Denn auch dort ist das Geschäft nicht mehr so einfach, wie es mal war, als Credit Suisse schon allein mit ihrem Namen punktete

Bereits im Vorfeld habe ich an dieser Stelle klargemacht, dass ich aus Anlegersicht keinen Grund sehe, in Credit Suisse zu investieren. Das Risiko ist mir einfach zu gross. Allein die je nach Messwert tiefe Bewertung reicht mir da nicht aus. Ich sehe zwar durchaus eine Chance, dass der Plan, sich sozusagen gesundzuschrumpfen, aufgeht. Doch darauf wetten würde ich nicht. Körner und Lehmann ist es nicht gelungen, die Zweifel an der Zukunft der Bank auszuräumen. Die Anleger sollten sich deshalb nicht blenden lassen: Auch nach dem 27. Oktober steckt Credit Suisse in der Krise.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

