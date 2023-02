Liquiditätserlös – Credit Suisse kündigt Schlusszahlung für weiteren Greensill-Fonds an Die Grossbank hat die Abwicklung eines zweiten zusammen mit der insolventen Finanzgruppe geführten Fonds abgeschlossen.

Bereits im vergangenen November hatte CS die Liquidierung des Credit Suisse Supply Chain Finance Investment Grade Fund bekanntgegeben. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die Grossbank Credit Suisse kündigt die Schlusszahlung für den zweiten der vier in Liquidation begriffenen «Greensill-Fonds» an. Am kommenden Montag soll nun die letzte Tranche an die Investoren des «Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance Investment Grade Fund» fliessen.

Einschliesslich der Schlusszahlung werden dann rund 256 Mio. $ an die Investoren zurückbezahlt sein, wie CS Asset Management am Donnerstag mitteilte. Diese hätten dann zwischen 99,4 und 99,9% des Fondswerts zurückerhalten.

Bereits im vergangenen November hatte die CS die Liquidierung des in Liechtenstein domizilierten «Credit Suisse Supply Chain Finance Investment Grade Fund» bekanntgegeben. Die Fondsanleger hatten damals rund 667 Mio. $ zurückerhalten, was rund 99,7% des Nettoinventarwerts entsprach.

Die CS hatte im Frühling 2021 mitgeteilt, die gemeinsam mit der inzwischen insolventen Greensill Capital geführten «Lieferketten-Finanzierungs-Fonds» mit einem Fondsvermögen von rund 10 Mrd. $ zu liquidieren. Insgesamt sind bisher gemäss dem jüngsten Update vom Januar 2023 74% respektive 7,4 Mrd. wieder an die CS zurückgeflossen. Davon habe sie 6,78 Mrd. an die Investoren zurückbezahlt.

AWP

