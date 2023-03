Nothilfe für Grossbank – Credit Suisse leiht 50 Mrd. Fr. von der Nationalbank Nach dem historisch tiefsten Sturz ihrer Aktie, bekam die Bank vom Staat einen Rettungsring zugeworfen. In der Nacht auf Donnerstag greift sie beherzt zu und nimmt von der SNB eine Summe auf, die fast 10% ihrer Bilanz entspricht. Valentin Ade , New York

Die Grossbank beteuert eine liquide und sichere Bilanz zu haben. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Credit Suisse versucht die gnadenlosen Märkte mit einer ausserordentlichen Aktion zu beruhigen. Die Grossbank teilte in der Nacht auf Donnerstag mit, sich von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) «rund 50 Mrd. Fr.» zu leihen. Zuvor hatte die SNB in einem gemeinsamen Statement mit der Finanzmarktaufsicht (Finma) am Mittwochabend mitgeteilt, «im Bedarfsfall der CS Liquidität zur Verfügung zu stellen».

Die immense Summe entspricht im Vergleich 9,4% der Bilanzsumme der Bank und übersteigt damit die Höhe ihres Eigenkapitals, das 45 Mrd. Fr. beträgt. Besichert seien die SNB-Kredite seitens CS mit nicht weiter beschriebenen «hochwertigen Vermögenswerten». Zudem teilte die Bank mit, Anleihen im Wert von 3 Mrd. Fr. bis zum 22. März zurückkaufen zu wollen. Indem sie «Schulden zu attraktiven Preisen zurückkauft», optimiere sie ihre Zinskosten und die Verwaltung ihrer Verbindlichkeiten.

Gegen Zinsrisiko abgesichert

Laut CEO Ulrich Körner würde die Bank damit «entschlossenes Handeln zur Stärkung der Credit Suisse» zeigen. «Wir danken der SNB und der Finma bei der Umsetzung unserer strategischen Transformation», so Körner. CS betont, sie würde die Kapitalanforderungen nach wie vor erfüllen, die an sie als global systemrelevante Grossbank gestellt werden.

Sie sei konservativ gegenüber Zinsrisiken positioniert und ihr Anleiheportfolio sei voll gegenüber Zinsveränderung abgesichert. 90% der Kredite, die CS auf der Bilanz halte, seien laut Bank mit Vermögenswerten hinterlegt. 60% davon befänden sich in der Schweiz.

Die Strategie der Bank umfasse eine «radikale Umstrukturierung der Investmentbank». Das Geschäft mit verbrieften Produkten sei bereits zu «mehr als 70%» abgewickelt. Bis 2025 sollen die Kosten der Bank um rund 2,5 Mrd. Fr. sinken, 1,2 Mr. Fr. davon sollen dieses Jahr abgebaut werden.

Fusion mit UBS?

Gemäss Medienberichten habe die CS-Führung am Mittwoch die Behörden um Unterstützung gebeten. Es fanden Gespräche statt, um die zweitgrösste Bank des Landes zu stabilisieren. Dabei seien neben der Liquiditätshilfe auch eine Abspaltung des Schweizer Geschäfts und sogar eine Fusion mit UBS diskutiert worden.

Bereits sollen sich andere Geldhäuser von CS absetzen. Die grösste französische Bank BNP Paribas soll keine Swap Novations in Bezug auf CS mehr annehmen. Mit Swap Novations können Kunden, Anrechte auf Zahlungen gegenüber einer Bank auf eine andere Bank übertragen. Auch andere Institute sollen ihre Verbindungen zu CS reduziert haben.

Das US-Finanzministerium und die Notenbank Fed sollen dabei sein zu prüfen, welches Risiko von CS für das US-Finanzsystem ausgeht. Dabei würden die Amerikaner eng mit den europäischen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten. Auch die Europäische Zentralbank sei dabei abzuklären, in wie weit die Grossbanken des Kontinents gegenüber CS exponiert sind.

Bärendienst vom grössten Aktionär

Wenn die Börsen am Donnerstag in Europa und Amerika öffnen, wird sich zeigen, ob SNB und CS mit ihrer Notfallübung für Ruhe sorgen konnten. Nach der Mitteilung von SNB und Finma dämmten die an der New Yorker Börse gehandelten CS-Papiere ihre Verluste bereits etwas ein und schlossen bei 2.16 $. An der Schweizer Börse verloren die CS-Aktien am Mittwoch zeitweise rund 30% und schlossen auf einem Allzeittief von 1.70 Fr.

Es war der grösste Kurssturz an einem Tag mit zugleich dem höchsten Handelsvolumen in der CS-Geschichte. Die Prämien auf Kreditausfallversicherungen der Bank schossen in nie dagewesene Höhen. Das Ausfallrisiko der CS wird vom Markt mittlerweile massiv höher eingeschätzt als zu Zeiten der globalen Finanzkrise.

Für die harten Marktreaktionen ist ausgerechnet der grösste CS-Aktionär verantwortlich. Ammar Al Khudairy, Präsident der Saudi National Bank, die mit knapp 10% grösste CS-Inhaberin ist, schloss am Mittwoch in einem Interview weitere Finanzhilfen für die Schweizer Bank energisch aus. «Absolut nicht, aus vielen Gründen», so Al Khudairy.

Banksektor in Turbulenzen

Zwar sagte Al Khudairy anschliessend, die Gründe dafür seien regulatorischer Natur, die Pflichten der Saudi National Bank würden sich ändern, würde sie über 10% an CS halten. Zudem brauche die Bank laut Al Khudairy auch kein zusätzliches Kapital, weil sie damit gut versorgt sei. Im Markt kam diese Hälfte seiner Aussage offenbar aber nicht an.

Die Turbulenzen in den CS-Aktien sprangen auf den ganzen Sektor über. Der Branchenindex Euro Stoxx Banks verlor am Mittwoch über 8%. Der US-Branchenindex KBW Bank gab 3,6% nach. Dem Vernehmen nach plant das Management der First Republic Bank einen Verkauf der Gesellschaft, nachdem ihre Anleihen von den Ratingagenturen auf Ramschniveau heruntergestuft wurden.

Die Aktien der kalifornischen Regionalbank haben nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) am Freitag ebenfalls rund drei Viertel an Wert verloren haben. Am Wochenende bereits verkündete das Fed Notmassnahmen, um ein Übergreifen der SVB-Pleite – die zweitgrösste der US-Geschichte – auf das Bankensystem zu verhindern.

