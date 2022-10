Aktie unter Druck – Credit Suisse muss sich um ihren Platz im SMI sorgen Der Taucher der Grossbank wirft die Frage auf, ob die Aktien weiterhin zu den wichtigsten Valoren der Schweiz gehören. Stefan Krähenbühl

Skandale, Gerüchte, enttäuschte Anleger: Credit Suisse kommt nicht aus den Schlagzeilen. Bloomberg/Stephen Kelly

Gehört Credit Suisse in den SMI? Ihre Aktien notierten am Montag kurzfristig bei 3.61 Fr., was für die Bank mit 45’000 Mitarbeitern einem Börsenwert von nur noch 9,5 Mrd. Fr. entsprach. Das ist nicht nur nahe am Wert der Konkurrenzbank Julius Bär, die 2019 aus dem Leitindex geflogen ist – Unternehmen wie Straumann, Kühne + Nagel und SGS, allesamt nur im Mid-Cap-Index SMIM, bringen deutlich mehr auf die Waage.