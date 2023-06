Integration CS in UBS – Credit Suisse setzt Management Komitee für Investmentbank ein Die CS setzt nun ein Komitee für die Übergangszeit der Investment Bank in die neue Muttergesellschaft ein.

In der Investment Bank der CS dürfte ein umfangreicher Abbau von Arbeitsplätzen drohen. Bild: Pascal Mora/Bloomberg

Die Integration der Investment Bank der Credit Suisse in die UBS soll vorangetrieben werden. Die CS, die seit knapp drei Wochen offiziell zur UBS gehört, setzt nun ein Komitee für die Übergangszeit der Investment Bank in die neue Muttergesellschaft ein. Dieses umfasst auch den Leiter der CS-Investment Bank, Michael Ebert.

Ebert werde in dem achtköpfigen Team den Bereich Markets repräsentieren, heisst es in einem internen Memo, das der Nachrichtenagentur AWP vorliegt. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet. Zudem wurden in dem Team Vertreter für die IBCM-Einheiten (Investment Banking & Capital Markets) für die verschiedenen Regionen, je ein respektive eine COO für die Bereiche Markets und IBCM und ein Vertreter für das Risikomanagement bestimmt. Ein CS-Sprecher bestätigte am Freitag den Inhalt des Memos.

In der Investment Bank der Credit Suisse dürfte bei der Integration in die neue UBS ein umfangreicher Abbau von Arbeitsplätzen drohen. In den Investment-Banking-Aktivitäten hatte die zweitgrösste Schweizer Bank in den vergangenen Jahren hohe Verluste eingefahren.

AWP

