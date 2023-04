Jahrzehntelange empirische Forschung zu Mergers & Acquisitions (M&A) zeigt, dass die Scheiternsrate bei M&A zwischen 50 bis 70% liegt. Das Risiko ist dabei umso grösser, je grösser die Käufer- und Verkäuferunternehmen und je ähnlicher sie sich in ihrer Grösse sind. Die Liste der dramatischen Fälle des Scheiterns ist lang. Fälle wie Daimler/Chrysler endeten mit Wertvernichtungen im zweistelligen Milliardenbereich. Soweit zur Einordnung des Risikos der UBS-CS-Transaktion. Die Verantwortlichen in diesem Fall kennen vermutlich diese Scheiternsquote, doch offenbar meinen sie, dass dieses Risiko durch sie und ihr Fachwissen beherrschbar ist. So sei eben Unternehmertum: Man geht Risiken ein.

Doch warum sollte dem so sein? Man könnte argumentieren, dass die Übernahme von CS günstige Aussichten hätte, zu den Ausnahmefällen dieser Statistik zu werden, weil das UBS-Management ja besonders gut CS und damit deren Risiken kenne, da man seit Jahrzehnten Nachbar am Zürcher Paradeplatz sei und viele Führungskräfte von UBS bereits einmal bei CS Führungsfunktionen innehatten. Doch man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, dass nicht einmal CS sich selbst wirklich kennt. Immer wieder tauchten über die letzte Dekade neue Risiken und Vergehen offenbar überraschend auf. Wieso sollte man derzeit hier besser Bescheid wissen?

Eine Grundregel bei M&A ist, dass je grösser das Übernahmerisiko ist, desto sorgfältiger die Due Diligence des Zielunternehmens durch den Käufer erfolgen sollte. In einer Due-Diligence-Prüfung wird analysiert, wie sorgfältig und professionell die wirtschaftlichen, kulturellen, rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Aspekte und Prozesse im Zielunternehmen organisiert sind. Im Kern ist dies eine Analyse der Übernahmerisiken, um dann daraus wohlfundiert, gezielt und schnell passende Massnahmen für die Integration des Zielunternehmens ableiten zu können. Eine solche Due Diligence dauert normalerweise bei einem ähnlich komplexen Fall Monate und wird durch grosse spezialisierte Beraterteams unterstützt. Doch im vorliegenden Fall musste aus Zeitgründen darauf verzichtet werden. Das heisst: UBS hat die «Katze im Sack» gekauft.

Ein «Kosten-Deal»

Damit weiss man erstens im Prinzip nicht, welche «Leichen im Keller» von CS noch verborgen sind und welche Risiken aus der Art der Transaktion (z.B. Klagen von Grossaktionären oder von Eignern von AT1-Anleihen von CS) auf UBS noch zukommen. Diese Risiken hat neben der Bank teilweise nun auch der Steuerzahler übernommen. Zweitens stochert man mangels Analyse bei der Bestimmung der Integrationsinitiativen zuerst einmal unter Zeitdruck lange Zeit weitgehend im Nebel. Dies geschieht dann nach dem Motto: «Man weiss dies schon aus Erfahrung.» Doch jeder Integrationsfall ist einzigartig. Dadurch geht wertvolle Zeit verloren und wird noch mehr Unsicherheit beim betroffenen Personal geschaffen. Damit bietet man den Wettbewerbern eine Achillesferse, in dieser Zeit noch mehr Kunden, aber auch qualifizierte Kundenberater abzuwerben. Doch all dies dürften die Entscheidungsträger auch wissen; trotzdem scheinen sie auch dieses Risiko als beherrschbar einzuschätzen.

«Als besonders schwierig gelten Akquisitionen, bei denen Käufer und Verkäufer über ein sehr ähnliches Produkt-Markt-Angebot verfügen.»

Überlegen wir einmal weiter, warum die Entscheidungsträger dies offenbar meinen, dann dürfte das Argument kommen, man habe in Sachen Integrationsmanagement aus der Fusion zu UBS viel gelernt und an Erfahrung mitgebracht. Doch der Fall UBS-CS ist ziemlich anders gelagert. Erstens handelt es sich hier um eine Akquisition und nicht um eine Fusion. Als besonders schwierig gelten dabei Akquisitionen, bei denen Käufer und Verkäufer über ein sehr ähnliches Produkt-Markt-Angebot verfügen. Die sind deshalb besonders schwierig, weil sie sogenannte «Kosten-Deals» sind, d.h. um sie profitabel zu machen, müssen radikal Redundanzen beseitigt werden. Dabei geht es nicht nur um überflüssige Geldautomaten und Filialen, sondern insbesondere um Personal, das nun nicht mehr benötigt wird.

Diese Synergien müssen realisiert werden, denn sonst bringt sich der Käufer wiederum selbst in Gefahr, unwirtschaftlich zu werden. Wie harzig und menschlich enorm herausfordernd ein solcher Prozess sein kann, davon können sicher diejenigen erzählen, die die Fusion von Bankgesellschaft und Bankverein zu UBS noch mitgemacht hatten. Die Reaktionen verzweifelter Mitarbeiter reichen hier bis zu Suiziden. Auch hierzu gibt es viel Forschung aus der Analyse von Abschiedsbriefen. Es ist zu erwarten, dass auch dies den Entscheidungsträgern bewusst und bekannt ist.

«Cultural Clash»

Doch der Fall UBS-CS ist nicht nur getrieben über Kostensenkungsfantasien im Schweizer Retail-Geschäft, sondern auch durch Wachstumsfantasien. Man träumt anscheinend von einer Art «Monopolstellung» im Schweizer Geschäft der Vermögensverwaltung und könnte damit zu den ganz Grossen in der Welt aufschliessen. Doch wie gross werden wohl die weiteren Abflüsse von Kundengeldern sein, Kunden, die ihr Anlagerisiko gerne wieder weiter streuen würden, oder Kunden, die ihr Geld in der Schweiz als nicht mehr so sicher angelegt betrachten wie vor dem CS-Absturz?

Bohren wir weiter, was Entscheidungsträger dazu bringen könnte, zu glauben, dass das Risiko beherrschbar wäre, dann lohnt sich die Frage, welche Scheiternsgefahr bei M&A als am grössten einzuschätzen ist. Dazu gibt es auch aus der Forschung eine eindeutige Antwort: der sogenannte «Cultural Clash». Das heisst, dass die Organisationskulturen der beiden Banken sich nicht wirkungsvoll ergänzen, sondern sich im Gegenteil behindern. Schon von aussen ist selbst für Nicht-Fachleute erkennbar, wie toxisch und moralisch fraglich die CS-Kultur mancherorts (nicht allerorts!) war und ist. In kurzen Abständen kamen Fälle von Betrug, Geldwäsche und anderen Vergehen an die Öffentlichkeit. Aber auch von der in den Werten der Bank proklamierten angeblichen Leistungskultur war wenig zu spüren: Überfordertes und überbezahltes Spitzenpersonal entschied über die Geschicke der Bank, was zu einer Kettenreaktion von Fehlbesetzungen und -entscheidungen führte.

Es braucht auch Fortune

Zur genauen Analyse dieser kulturellen Risiken durch eine Cultural Due Diligence kam es leider auch nicht. Wird nun ein UBS-Management in der Lage sein, dieses kulturelle Integrationsrisiko wirkungsvoll zu bewältigen? Wird man in der Lage sein, sich zügig von den Managern zu trennen, denen ihr Ego und ihre Boni näher sind als die Bank und die Schweiz? Paradoxerweise braucht man manche von ihnen wohl noch eine gewisse Zeit, damit bestimmte Geschäftszweige nicht ganz verwaisen. Doch auch diese Zusammenhänge dürften für die Entscheidungsträger kein Geheimnis sein. Sicher haben sie Respekt vor dieser Herausforderung, doch offenbar hat auch dies sie nicht von der Transaktion abhalten können.

Betrachten wir nun diese kurze Risiko-Analyse aus der Perspektive der Schweiz, dann sollte man den alten Banker-Ratschlag, «nicht alle Eier in einem Korb zu haben», einmal auf das Bankgewerbe selbst anwenden. Ein solcher Monolith kann – auch im Verhältnis zur Grösse des Wirtschaftsstandorts Schweiz – aus Wettbewerbs- und Risikoaspekten nicht wünschenswert sein. Aus Sicht der UBS-Kundschaft wiederum muss man sich bewusst sein, dass sich mit der CS-Akquisition das Risikoprofil der Bank wesentlich verändert hat.

Angesichts der Unumkehrbarkeit des Transaktionsentscheids kann man mit Blick auf die Entscheidungsträger nur hoffen, dass dieses Risikomanagement von UBS professioneller erfolgt als das von CS im vergangenen Jahrzehnt. Es ist zu hoffen, dass sie die erwähnten Risiken angemessen einschätzen und nicht einer manageriellen Hybris und mangelndem Realitätsbezug unterliegen, wie es in den Fällen des Scheiterns von M&A zuhauf anzutreffen war. Natürlich ist den Entscheidungsträgern auch die notwendige Fortune zu wünschen, die es immer braucht, um solch einen Fall zum Erfolg zu führen.

