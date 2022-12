Grossbank im Umbruch – Credit Suisse verkauft historisches Gebäude in Genf Presseberichten zufolge veräussert die angeschlagene Bank die Immobilie im Rahmen einer Sale-and-Lease-back-Transaktion für 200 Mio. Fr.

CS wird dank eines langfristigen Vertrags Mieterin des Gebäudes bleiben. Bild: Jose Cendon/Bloomberg

Credit Suisse hat ein historisches Gebäude in Genf für 200 Mio. Fr. im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion an die Anlagestiftung Turidomus verkauft. Die Bank wird dank eines langfristigen Vertrags aber Mieter des Gebäudes bleiben.



Die Transaktion wurde von der Immobiliengesellschaft SPGI Geneva durchgeführt, wie «Le journal de l'immobilier», eine Beilage der Tageszeitung «Le Temps», berichtete. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP bestätigte die Anlagestiftung Turidomus am Donnerstag den Kauf.



Ein Sprecher der Credit Suisse erklärte hingegen lediglich, dass die Bank «ihr Immobilienportfolio im Rahmen ihrer globalen Immobilienstrategie regelmässig überprüft». «Wir geben keine Details zu einzelnen Transaktionen bekannt», fügte er hinzu.



Das 8200 Quadratmeter grosse Gebäude an der Ecke Rue du Rhône - Rue de la Monnaie in Genf dient insbesondere administrativen Tätigkeiten.

