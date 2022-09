Stellenabbau trifft Kaderposition – Credit Suisse verliert Top-Manager Welter und McCarthy Die beiden Manager verlassen die Bank im Vorfeld einer geplanten Umstrukturierung, die Insidern zufolge einen Stellenabbau und eine Schrumpfung des Investmentbankings vorsieht.

Die Resultate der Strategieüberprüfung sollen am 27. Oktober vorgestellt werden. Bild: ZVG Credit Suisse

Bei der Credit Suisse-Investmentbank tritt offenbar der Co-Leiter des Bereichs Global Banking, Jens Welter, von seinem Amt ab. Welter wechsle zur US-Bank Citigroup, berichteten diverse angelsächsische Medien am Dienstagabend. Co-Leiter David Wah werde nun die alleinige Verantwortung für den Bereich Gobal Banking übernehmen.

Welter hatte die Funktionen als Co-Leiter Global Banking sowie zusätzlich als Co-Leiter Investment Banking and Capital Marktes EMEA (Europe, Middle East, Asia) erst per Anfang Jahr übernommen. Neue Co-Leiter Investment Banking and Capital Marktes EMEA werden nun Cathal Deasy und Giuseppe Monarchi, wie die Agentur Reuters sowie die «Financial Times» übereinstimmend schreiben. Bei der CS war am Dienstagabend zunächst niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Neben Welter verlässt laut den Berichten auch der Leiter «Global Credit Products», Daniel McCarthy, die Bank. Er wolle neue Gelegenheiten wahrnehmen, schreibt Reuters unter Berufung auf ein internes Memo.

Die Grossbank Credit Suisse führt derzeit eine umfassende Strategieüberprüfung als Reaktion auf eine Serie von Grosspannen und Verlusten an. Dabei steht die Investmentbank besonders im Fokus. Die Resultate der Strategieüberprüfung sollen am 27. Oktober vorgestellt werden.

AWP

