Grossbank im Umbruch – Credit Suisse verschärft Stellenabbau Laut «Financial Times» plant CS, sich von mehr als 10% ihrer Mitarbeiter im Investment Banking in Europa zu trennen.

Die Kürzung soll vor allem die Standorte Zürich und London betreffen. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Credit Suisse bereitet sich darauf vor, in diesem Jahr mehr als 10% ihrer Mitarbeiter im Investmentbanking in Europa zu entlassen. Die Bank, die kommenden Monat ihren zweiten Jahresverlust in Folge präsentieren wird, verschärft damit laut einem Bericht der «Financial Times» ihren Abbaukurs.

Die Kürzungen würden sich auf London und Zürich konzentrieren, berichtete die Zeitung. Die Konsultationen über die nächste Entlassungsrunde hätten vor Weihnachten begonnen. Laut Personen, die mit den Gesprächen vertraut seien, werde eine endgültige Entscheidung für nächsten Monat erwartet.

Die Credit Suisse hatte Ende Oktober den Abbau von bis 9000 ihrer 52'000 Stellen weltweit in den nächsten drei Jahren angekündigt. Die erste Entlassungswelle von 2700 Mitarbeitern im Dezember umfasste den Abbau von 540 Stellen in der Schweiz.

Die Credit Suisse lehnte es auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP ab, die Aussicht auf einen weiteren Stellenabbau zu kommentieren.

AWP

