Ein Verwaltungsrat der in Schieflage geratenen Credit Suisse erhält einen Spitzenposten bei der UBS. Mirko Bianchi wird zum 1. Juli Group Treasurer, wie es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorliegenden internen Mitteilung des neuen Finanzchefs Todd Tuckner an die Belegschaft heisst. Bianchi trete damit die Nachfolge von Bea Martin an, hiess es in dem eine Woche alten Memo.

Der 1962 geborene schweizerisch-amerikanische Doppelbürger ist seit 2022 Verwaltungsrat der Credit Suisse. Das Institut wurde vor einer Woche im Zuge einer vom Bund orchestrierten Notübernahme von der grösseren Rivalin UBS geschluckt, betreibt sein Geschäft aber weiter. Vor seinem Mandat bei der Credit Suisse war Bianchi in verschiedenen Funktionen bei der italienischen Unicredit tätig, mehrere Jahre davon gleichzeitig mit dem jetzigen UBS-Chef Sergio Ermotti. Treasurer verantworten üblicherweise Aufgaben wie Liquiditätssteuerung, Finanzierung oder das finanzielle Risikomanagement.

